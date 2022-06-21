Vacinados com Janssen já podem tomar 3° ou 4° dose no ES. Veja o esquema

Quem tomou a vacina da Janssen contra a Covid-19 como esquema primário já pode buscar doses de reforço no Espírito Santo. O governo do Estado liberou a aplicação da quarta dose de reforço para quem tem mais de 30 anos. As prefeituras da Grande Vitória já liberaram agendamento e estão atendendo por livre demanda.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 104.932 capixabas foram vacinados com a Janssen até o último dia 6 de junho. Nessa data, o secretário Nésio Fernandes disse que, com a Ômicron e suas subvariantes, era preciso atualizar a população a respeito da compreensão do número de doses e como elas se traduzem. O governo do Estado anunciou que o imunizante seguiria o mesmo esquema da AstraZeneca, com terceira e quarta doses.
No último domingo (19), a Sesa divulgou uma Nota Técnica que descreve o momento de enfrentamento à doença, traz recomendações e explicações sobre as doses de reforço no Espírito Santo. Veja abaixo como fica o esquema vacinal para quem foi imunizado com Janssen: