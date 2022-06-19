Covid-19: veja quem pode tomar 4ª dose no ES e qual vacina será usada

Quem tem acima de 30 anos e já tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 há mais de quatro meses poderá tomar a quarta dose a partir desta segunda-feira (20) no Espírito Santo. Também poderão receber a quarta dose pessoas de grupos prioritários maiores de 18 anos.
O anúncio da liberação da segunda dose de reforço no Estado foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), no último sábado (18), nas redes sociais. Neste domingo (19), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma nota técnica com as regras para a nova etapa da campanha de imunização.
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Nota técnica da Sesa - esquema vacinal da 4ª dose
Documento traz informações sobre novos grupos que poderão receber dose de reforço a partir desta segunda-feira (20)
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O documento prevê a aplicação da D4 para o público geral com mais de 30 anos, além de pessoas com mais de 18 anos dos seguintes grupos:
- Imunocomprometidos
- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
- trabalhadores da saúde
- trabalhadores da educação
- forças de segurança e salvamento
- forças armadas
- população privada de liberdade
- funcionários do sistema prisional
- caminhoneiros
- motoristas de transporte coletivo
- portuários.
De acordo com a Sesa, a vacina a ser utilizada para a segunda dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de vetor viral, ou seja, Janssen ou AstraZeneca.
A escolha entre os dois imunizantes será independente do imunizante aplicado anteriormente, de acordo com a disponibilidade de doses, sendo utilizado preferencialmente o esquema heterólogo — que consiste no uso de doses de vacinas de laboratórios diferentes.
GESTANTES E PUÉRPERAS
A exceção são gestantes e puérperas, grupos para os quais as vacinas de vetor viral não são recomendadas. Desde o início da campanha, elas não recebem as vacinas AstraZeneca e Janssen.
Para esse grupo, a vacina indicada preferencialmente para a D4 é a Pfizer, podendo ser aplicada a Coronavac se não houver disponibilidade da primeira. O intervalo mínimo para o grupo também é de quatro meses após a terceira dose.
REGRA PARA QUEM RECEBEU JANSSEN
Como já mostrou A Gazeta, a vacina Janssen deixou de ser considerada dose única e passou a ter esquema igual às demais. Ou seja, além da dose inicial, serão necessários mais três reforços: D2, D3 e D4 (esta para os grupos já autorizados).
Quem tomou a D1 de Janssen, deve tomar a D2 a partir de oito semanas depois, sendo utilizado o mesmo imunizante. Para D3 e D4, são necessários quatro meses após a última dose recebida, sendo aplicada em ambos os casos as vacinas AstraZeneca ou Janssen.
DISPONIBILIDADE DE DOSES
A Sesa informou que já iniciou a distribuição de doses para a nova etapa aos municípios. Também foram solicitadas novas doses ao Ministério da Saúde.
A aplicação da D4 contra a Covid-19 nos grupos prioritários será feita de forma concomitante à vacina contra a gripe, segundo informou o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, nas redes sociais.