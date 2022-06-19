Covid-19: veja quem pode tomar 4ª dose no ES e qual vacina será usada

Aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 Crédito: Elizabeth Nader / PMV

Quem tem acima de 30 anos e já tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 há mais de quatro meses poderá tomar a quarta dose a partir desta segunda-feira (20) no Espírito Santo . Também poderão receber a quarta dose pessoas de grupos prioritários maiores de 18 anos.

Arquivos & Anexos Nota técnica da Sesa - esquema vacinal da 4ª dose Documento traz informações sobre novos grupos que poderão receber dose de reforço a partir desta segunda-feira (20) Tamanho do arquivo: 298kb Baixar

O documento prevê a aplicação da D4 para o público geral com mais de 30 anos, além de pessoas com mais de 18 anos dos seguintes grupos:

Imunocomprometidos

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

trabalhadores da saúde

trabalhadores da educação

forças de segurança e salvamento

forças armadas

população privada de liberdade

funcionários do sistema prisional

caminhoneiros

motoristas de transporte coletivo

portuários.

De acordo com a Sesa, a vacina a ser utilizada para a segunda dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de vetor viral, ou seja, Janssen ou AstraZeneca.

A escolha entre os dois imunizantes será independente do imunizante aplicado anteriormente, de acordo com a disponibilidade de doses, sendo utilizado preferencialmente o esquema heterólogo — que consiste no uso de doses de vacinas de laboratórios diferentes.

GESTANTES E PUÉRPERAS

A exceção são gestantes e puérperas, grupos para os quais as vacinas de vetor viral não são recomendadas. Desde o início da campanha, elas não recebem as vacinas AstraZeneca e Janssen.

Para esse grupo, a vacina indicada preferencialmente para a D4 é a Pfizer, podendo ser aplicada a Coronavac se não houver disponibilidade da primeira. O intervalo mínimo para o grupo também é de quatro meses após a terceira dose.

A Gazeta, a Como já mostrou, a vacina Janssen deixou de ser considerada dose única e passou a ter esquema igual às demais. Ou seja, além da dose inicial, serão necessários mais três reforços: D2, D3 e D4 (esta para os grupos já autorizados).

Quem tomou a D1 de Janssen, deve tomar a D2 a partir de oito semanas depois, sendo utilizado o mesmo imunizante. Para D3 e D4, são necessários quatro meses após a última dose recebida, sendo aplicada em ambos os casos as vacinas AstraZeneca ou Janssen.

DISPONIBILIDADE DE DOSES

A Sesa informou que já iniciou a distribuição de doses para a nova etapa aos municípios. Também foram solicitadas novas doses ao Ministério da Saúde.