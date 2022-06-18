ES anuncia 4ª dose contra Covid para quem tem mais de 30 anos

O governador Renato Casagrande anunciou na noite deste sábado (18) que o Espírito Santo vai iniciar a aplicação da quarta dose (D4) de vacina contra a Covid-19 no público com mais de 30 anos a partir de segunda-feira (20).
A aplicação da D4, também chamada de segunda dose de reforço, já estava confirmada no Estado para o público com mais de 40 anos, após orientação do Ministério da Saúde, também marcada para iniciar na segunda.
Segundo Casagrande, também receberão a D4 trabalhadores da educação, da segurança pública, do setor de transporte, do sistema prisional e pessoas com comorbidades e privadas de liberdade que tenham mais de 18 anos.
No anúncio, feito através das redes sociais, Casagrande disse ainda que a distribuição das doses já foi feita para as regionais de saúde na tarde deste sábado.
Uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está sendo preparada com detalhes sobre a nova etapa da vacinação.