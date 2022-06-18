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ES anuncia 4ª dose contra Covid para quem tem mais de 30 anos

Também receberão a D4 trabalhadores da educação, da segurança pública, do setor de transporte, do sistema prisional e pessoas com comorbidades e privadas de liberdade que tenham mais de 18 anos

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 20:27

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

18 jun 2022 às 20:27
O governador Renato Casagrande anunciou na noite deste sábado (18) que o Espírito Santo vai iniciar a aplicação da quarta dose (D4) de vacina contra a Covid-19 no público com mais de 30 anos a partir de segunda-feira (20).
A aplicação da D4, também chamada de segunda dose de reforço, já estava confirmada no Estado para o público com mais de 40 anos, após orientação do Ministério da Saúde, também marcada para iniciar na segunda.
Vacinação de crianças contra a Covid
Vacinação contra a Covid Crédito: Pexels
Segundo Casagrande, também receberão a D4 trabalhadores da educação, da segurança pública, do setor de transporte, do sistema prisional e pessoas com comorbidades e privadas de liberdade que tenham mais de 18 anos.
No anúncio, feito através das redes sociais, Casagrande disse ainda que a distribuição das doses já foi feita para as regionais de saúde na tarde deste sábado.
Uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está sendo preparada com detalhes sobre a nova etapa da vacinação.

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