Covid-19: ES registra 14.445 mortes e 1.076.970 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.445 mortes e 1.076.970 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados neste sábado (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais um óbito e 1.430 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 124.386
- Vila Velha: 121.659
- Vitória: 117.967
- Cariacica: 83.710
- Linhares: 51.524
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.107
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.749
- Jardim da Penha (Vitória): 11.781
- Itapuã (Vila Velha): 8.752
- Praia do Canto (Vitória): 8.574
Até esta sexta-feira, mais de 3,69 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.032.682, com 752 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.