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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.445 mortes e 1.076.970 casos confirmados

Estado contabilizou um óbito e 1.430 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados neste sábado (18)

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2022 às 18:33
Espírito Santo registra 14.445 mortes e 1.076.970 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados neste sábado (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais um óbito e 1.430 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 124.386
  2. Vila Velha: 121.659
  3. Vitória: 117.967
  4. Cariacica: 83.710
  5. Linhares: 51.524
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.107
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.749
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.781
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.752
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.574
Até esta sexta-feira, mais de 3,69 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.032.682, com 752 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.

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