Covid-19: ES registra 14.445 mortes e 1.076.970 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta sexta-feira, mais de 3,69 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.032.682, com 752 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.