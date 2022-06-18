É possível pegar Covid de novo 20 dias depois de testar positivo; entenda

A variante Ômicron provocou, no início deste ano, a quarta onda da Covid-19 no Espírito Santo , com a maior média móvel de casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Agora, o Estado volta a vivenciar o crescimento de registros de infecções, desta vez decorrentes das subvariantes do Sars-Cov-2. As mudanças do vírus que o tornam ainda mais contagioso, associadas ao grupo de não vacinados, podem estar por trás de um novo fenômeno desta pandemia: casos de reinfecção com menos de um mês de intervalo.

reinfecção pode acontecer em apenas 20 dias. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após analisar mais de 1,8 milhão de infectados num período de alta circulação da cepa na Europa, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. As reinfecções nesse curto espaço de tempo foram observadas principalmente entre jovens com menos de 30 anos, não vacinados. Estudo feito na Dinamarca, conforme aponta reportagem de O Globo , indica que, com a Ômicron e a suas subvariantes, a. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após analisar mais de 1,8 milhão de infectados num período de alta circulação da cepa na Europa, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. As reinfecções nesse curto espaço de tempo foram observadas principalmente entre jovens com menos de 30 anos, não vacinados.

O infectologista Lauro Ferreira Pinto afirma que a reinfecção num intervalo inferior a 30 dias não é comum, porém há um indicativo de escape vacinal, considerando que os imunizantes hoje aprovados para uso foram desenvolvidos quando ainda estavam em circulação as primeiras cepas do Sars-Cov-2. Sem contar as pessoas que não completaram o esquema vacinal ou nem mesmo tomaram a primeira dose.

"A Ômicron tem muitas subvariantes. As que estão circulando mais agora são a B4 e a B5. Uma das características é poder se reinfectar com a Ômicron. Menos de um mês é raro, mas quem teve em janeiro, fevereiro, pode ter de novo. E é escape vacinal, sim. As vacinas protegem de casos graves, mas de uma nova infecção, não. Vai ter uma infecção mais leve. Vacina vai continuar sendo a melhor forma de prevenir qualquer caso grave", ressalta.

Professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , a epidemiologista Ethel Maciel lembra que, no início da pandemia, alguns se infectaram com o Sars-Cov-2 ainda sem mutações e, depois, pegaram uma variante. Esse quadro foi se repetindo, sempre com uma pessoa contaminada primeiro por uma cepa para, em seguida, ser reinfectada por outra variante, e num ritmo cada vez mais rápido, passando pela Alfa, Beta, Gama, Delta. Agora, o que acontece é da Ômicron para os seus subtipos.

"Antes, o intervalo era de três, quatro meses. Está bem menor agora, cerca de dias, semanas. E isso ocorre pelas mutações, ele (o vírus) está conseguindo escapar muito mais. E isso também traz uma preocupação nesse cenário de aumento de transmissão que estamos vivendo agora, em que o Brasil está de novo numa situação de emergência , e com a Covid longa", pontua.

Luiz Carlos Reblin, subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, frisa que esses episódios de reinfecção servem, ao menos, para derrubar de vez a tese daqueles que defendem que contrair o Sars-Cov-2 confere a proteção necessária, com a popularmente chamada imunidade de rebanho. "Mas o vírus não respeita a imunidade prévia da própria doença", constata.