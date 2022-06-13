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Quinta onda

Covid-19: ES volta a registrar mais de 2 mil casos em 24 horas

Patamar não era alcançado desde o final de fevereiro deste ano; nos primeiros 13 dias de junho já foram contabilizadas 13,6 mil novas infecções

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 20:37

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 jun 2022 às 20:37
Depois de quase quatro meses, o Espírito Santo voltou a registrar mais de 2 mil casos do coronavírus em apenas 24 horas – o que não acontecia desde o dia 24 de fevereiro deste ano. Conforme dados divulgados nesta segunda-feira (13) no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 2.194 no intervalo de um dia.
Considerando esta última atualização, o Espírito Santo chegou a 13.602 infecções confirmadas desde o início do mês. O número já representa um aumento de 90% em relação a maio inteiro. Por enquanto, junho está com uma média diária de aproximadamente mil novos casos.
No início da semana passada, a Sesa alertou que o Estado vive a quinta onda da pandemia. A previsão é que os casos sigam aumentando até o final deste mês, gerando aumento também em internações e mortes. Já a queda dos indicadores é aguardada para o decorrer de julho.

MORTES EM JUNHO JÁ SUPERAM AS DE MAIO

Confirmando o que foi previsto pela Sesa, as mortes já apresentam um leve aumento. Do início do mês até esta segunda-feira (13), foram confirmados 22 óbitos causados pelo coronavírus no Estado. Ao longo de maio todo, foram 18. Se o ritmo atual continuar, o sexto mês do ano pode fechar com 50 vidas perdidas.
A fim de impedir uma piora mais acentuada das mortes, o secretário Nésio Fernandes ressaltou a importância da vacinação e que quase 1,5 milhão de capixabas estão com alguma dose em atraso. "Poderíamos ter um comportamento melhor se tivéssemos uma cobertura de 90%", afirmou.
Diante deste novo cenário, o secretário de saúde também reforçou, no início do mês, que as máscaras seguem recomendadas — principalmente em lugares fechados e no transporte público. Ele também orientou que as pessoas não devem subestimar sintomas respiratórios, mesmo que leves, e que realizem os testes para que possam fazer isolamento correto, em casos de confirmação da infecção.
Covid-19 - ES volta a registrar mais de 2 mil casos em 24 horas

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