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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.433 mortes e 1.067.437 casos confirmados

Estado contabilizou um óbito e 2.194 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta segunda-feira (13)

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2022 às 19:14
Espírito Santo registra 14.433 mortes e 1.067.437 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta segunda-feira (13) pela Secretaria da Saúde (Sesa), o Estado contabilizou um óbito e 2.194 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 123.267
  2. Vila Velha: 120.509
  3. Vitória: 116.418
  4. Cariacica: 83.044
  5. Linhares: 51.054
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.778
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.580
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.567
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.653
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.442
Até esta segunda-feira (13), mais de 3,66 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.027.931, com 1.546 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.

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