Covid-19: ES registra 14.433 mortes e 1.067.437 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.433 mortes e 1.067.437 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta segunda-feira (13) pela Secretaria da Saúde (Sesa), o Estado contabilizou um óbito e 2.194 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 123.267
- Vila Velha: 120.509
- Vitória: 116.418
- Cariacica: 83.044
- Linhares: 51.054
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.778
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.580
- Jardim da Penha (Vitória): 11.567
- Itapuã (Vila Velha): 8.653
- Praia do Canto (Vitória): 8.442
Até esta segunda-feira (13), mais de 3,66 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.027.931, com 1.546 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.