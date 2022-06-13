Covid-19: ES registra 14.433 mortes e 1.067.437 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta segunda-feira (13), mais de 3,66 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.027.931, com 1.546 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,35% no Estado.