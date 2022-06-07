Cidades do ES já agendam quarta dose para público com mais de 50 anos

Após a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicar, nesta segunda-feira (6), nota técnica com orientações sobre a imunização do público com mais de 50 anos e trabalhadores da saúde com a 4ª dose - D4 ou segunda de reforço - contra a Covid-19, os municípios já se mobilizaram para iniciar a vacinação. Em algumas cidades, será por agendamento, em outras, por livre demanda. Importante observar o intervalo de quatro meses em relação à terceira dose.
Além dos novos grupos, que reúnem cerca de 570 mil pessoas no Espírito Santo, os idosos e os imunossuprimidos também já estão aptos a tomar a D4. Para estes, o intervalo entre as aplicações é de 90 dias.
A Sesa ainda pretende contemplar a faixa etária de 18 a 49 anos com o segundo reforço, porém, em coletiva nesta segunda, o secretário Nésio Fernandes e o subsecretário Luiz Carlos Reblin reforçaram a necessidade de todos os grupos completarem o esquema vacinal hoje disponível. No momento, há 1,5 milhão de pessoas no Espírito Santo que estão com a imunização em atraso, embora haja disponibilidade de vacinas.
Confira a programação de vacinação e as estratégias de municípios da Grande Vitória e interior consultados por A Gazeta:
VITÓRIA
- Vacinação de novos grupos: O município disponibilizou, nesta segunda-feira (6), 2 mil vagas para a aplicação da quarta dose em pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde. As pessoas aptas a se vacinar devem fazer o agendamento pelo site.
- Cobertura vacinal: O município já alcançou 104% da população com a dose de reforço (D3), mas ainda há 126 mil pessoas que excederam o prazo para completar o esquema vacinal, reunindo todos os grupos. Entre as crianças, apenas 40% tomaram as duas doses e, no público com mais de 60 anos, cerca de 37% precisa tomar a D4.
- Estratégias: Para ampliar as coberturas vacinais, o município realiza vacinação aos sábados, feriados, em horários estendidos, em feiras e escolas públicas e particulares.
VILA VELHA
- Vacinação de novos grupos: Nesta terça-feira (7), às 15 horas, o município vai abrir agendamento extra no site da prefeitura para mais de 850 vagas. Na rotina, o agendamento é feito no mesmo horário, sempre às sextas-feiras.
- Cobertura vacinal: Conforme dados do município, cerca de 6 mil crianças e outros 6 mil adolescentes com a segunda dose em atraso. Há também 115 mil adultos que ainda não tomaram a primeira dose de reforço (D3). Em relação aos idosos, ainda há cerca de 58 mil idosos que precisam tomar a quarta dose.
- Estratégias: Toda semana é realizada vacinação noturna, das 17h às 20h. Além disso, são feitas campanhas e mutirões nos fins de semana. A imunização acontece por livre demanda diariamente em um ponto da cidade. Nesta semana, no Maanaim de Boa Vista, das 9h às 15h, para todos que precisam completar o esquema vacinal. As noturnas serão na quarta (8) e quintas-feiras (9), na Primeira Igreja Batista da Praia da Costa e na Umef Leonel Brizola, em Santa Rita, respectivamente. Já o reforço para adolescentes também acontecerá nas unidades de ensino. Nesta terça, a imunização acontece na João Calmon, em Praia das Gaivotas, e na Reverendo Waldomiro Martins Ferreira, no Xuri.
CARIACICA
- Vacinação de novos grupos: O público apto a tomar a D4 já pode entrar no site de agendamento e marcar a aplicação, que começa nesta terça-feira (7). É o mesmo caminho das demais doses.
- Cobertura vacinal: No município, os idosos tiveram boa adesão até a terceira dose, que alcançou 85% desse público. A D4, no entanto, só 41% das pessoas com mais de 60 anos receberam. Entre o público de 18 a 49 anos, apenas 40% já tomaram a D3.
- Estratégias: Em todos os fins de semana são realizados mutirões sem agendamentos em unidades básicas de saúde ou em outros locais do município. De segunda a sábado, das 10 às 18 horas, há vacinação sem agendamento no Shopping Moxuara para todos os públicos das campanhas da gripe e da Covid-19. No próximo sábado (11), vai ser realizado o “Bonde da Vacina”, uma grande campanha de vacinação sem agendamento em três pontos da avenida Expedito Garcia, uma das mais movimentadas do Estado, das 8h30 às 16 horas. No sábado a ação também acontece nas UBS de Bela Aurora, Cariacica-sede, Porto de Santa e Santa Fé, das 7h30 às 15h30.
SERRA
- Vacinação dos novos grupos: Todas as segundas e quintas-feiras, às 18 horas, é aberto agendamento para vacinação no site da prefeitura, e já está incluída a 4ª dose para as pessoas de 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tenham recebido a D3 há quatro meses.
- Cobertura vacinal: não informada
- Estratégias: Aos sábados, há ações de vacinação em algumas unidades de saúde (definidas semanalmente), das 8 às 16 horas; em escolas; e, das 10 às 17 horas, no L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. De segunda a sexta, também há vacinação, sem agendamento, nas unidades de saúde do município, conforme a capacidade técnica de cada local.
VIANA
Vacinação de novos grupos: o município disse que aguarda a nota técnica do Estado para organizar a vacinação. Não foi informada a cobertura vacinal, nem as estratégias para aumentar os indicadores de imunização da cidade.
GUARAPARI
- Vacinação de novos grupos: A imunização será realizada às terças e quintas-feiras no município. No momento, não será feito agendamento, mas, sim, por livre demanda.
- Cobertura vacinal: Em Guarapari, 87% da população adulta tomou duas doses, porém somente 43% dos que têm mais de 18 anos receberam a D3. Entre as crianças, 62,8% não tomaram nem mesmo a primeira dose.
- Estratégias: O município tem promovido vacinação em horário estendido, além de criar pontos de imunização nas escolas. Também faz campanhas em alguns finais de semana. Nas duas próximas sextas - 10 e 17 de junho - vão ser feitos mutirões.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Vacinação de novos grupos: Todas as unidades de saúde da sede e interior do município que possuem sala de vacinação e, também, a Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” já realizam a aplicação da quarta dose naqueles que tomaram há D3 há pelo menos quatro meses. Não é preciso agendar o atendimento.
- Cobertura vacinal: No município, 84,6% da população adulta tomou duas doses, mas a D3 só alcançou 47.83% desse público.
- Estratégias: Na próxima quinta-feira (9), as unidades de saúdo funcionarão em horário estendido, das 8h às 19h, para realizar a aplicação do imunizante.
LINHARES
- Vacinação de novos grupos: Será definido o cronograma após receber da Sesa doses da vacina para o público com mais de 50 anos e trabalhadores da saúde.
- Cobertura vacinal: Entre os idosos, o município alcançou 90% com a D3, mas metade do público com mais de 60 anos ainda não tomou a quarta dose. Cerca de 51% dos adultos também não receberam o primeiro reforço. A faixa etária das crianças é a menos protegida: mais da metade não recebeu nem a primeira dose.
- Estratégias: Horário estendido nas salas de vacina das unidades de saúde de Bebedouro e Planalto, de segunda a quarta, até 20h. Atendimento aos sábados, das 8 às 12h, na unidade sanitária de Linhares. Também são feitas busca ativa pelas equipes de atenção primária e agentes comunitários para atualização dos cartões de vacina, bem como imunização domiciliar em pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção.
COLATINA
- Vacinação do novo grupo: Está em definição.
- Cobertura vacinal: 83% da população recebeu duas doses, mas apenas 46% já tomou a D3. Não foram divulgados o público vacinado com a quarta dose, nem as estratégias para aumentar os indicadores do município.