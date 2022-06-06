Covid-19: 92% dos que morreram no ES estavam com vacinação atrasada

"Do total parcial de óbitos em abril e maio, 92% aconteceram em pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal em atraso"

Neste sentido, ele reforçou a importância da vacinação e ressaltou que quase 1,5 milhão de capixabas estão com alguma dose em atraso. "Poderíamos ter um comportamento muito mais satisfatório em relação às mortes se tivéssemos uma cobertura de 90% na população em geral", afirmou.

"É preciso que as pessoas se vacinem, pois a vacina é um modo de prevenção e a procura por ela não deve estar associada ao crescimento de mortes", reforçou Nésio Fernandes, em alusão ao aumento de casos confirmados que, segundo ele, já vem acontecendo há cerca de seis semanas no Estado.