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Covid-19: Queiroga prevê vacinar anualmente idosos e profissionais da saúde

O ministro já havia dito, em entrevista, que a tendência é reduzir o tamanho do público-alvo e priorizar a vacina da Astrazeneca

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 14:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2022 às 14:22
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades devem fazer parte da campanha de vacinação contra a Covid em 2023. A pasta ainda está definindo como será o esquema vacinal contra a Covid-19 do próximo ano.
"Em 2023 não faltará vacina, o que precisa é definir qual é o público-alvo. A gente trabalha fortemente para ter essas respostas. Provavelmente idosos, profissionais de saúde, [pessoas com] comorbidades seguramente estarão incluídos, mas, se for necessário fazer uma campanha tão ampla, a gente faz", disse o ministro.
Além de vacinar nas unidades de saúde, município também realiza ações em terminais e shoppings
Idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades estarão incluídos na campanha de 2023 Crédito: PMS/ Divulgação
Em entrevista à Folha de S.Paulo, o ministro já havia dito que a tendência é reduzir o tamanho do público-alvo e priorizar a vacina da Astrazeneca. A declaração foi dada durante a ida do ministro da Saúde a um posto de saúde do Distrito Federal para tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19, que também é chamada de quarta dose da vacina.
Aos 56 anos, o ministro tomou duas doses da Coronavac na primeira fase da vacinação no Brasil. Depois, tomou uma dose de reforço, da Pfizer, e agora foi ao posto para receber o segundo reforço. O ministro, com isso, segue a regra do ministério, que liberou a imunização extra para pessoas maiores de 50 anos no Brasil.
A quarta dose deve ser aplicada quatro meses após a terceira. Para isso, os municípios poderão usar os imunizantes da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independentemente das vacinas que a pessoa tenha tomado antes. Na ocasião, o ministro disse ainda que entre quinta-feira e sexta-feira deverão sair os resultados dos exames dos casos suspeitos da varíola dos macacos.
No Brasil, há sete casos suspeitos da doença. Nenhum caso foi confirmado no país até o momento. São dois casos em investigação em Rondônia, um em Mato Grosso do Sul, um no Rio Grande do Sul, um no Ceará, um em Santa Catarina e um em São Paulo.

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