Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Com aumento de casos de Covid no ES, vacinação continua sendo essencial
Opinião da Gazeta

Com aumento de casos de Covid no ES, vacinação continua sendo essencial

É expressivo o número de idosos que não tomaram a quarta dose no Estado e de adultos que não receberam a terceira. Completar o esquema vacinal é imprescindível para o controle da pandemia

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

06 jun 2022 às 02:00

Colunista

Idosos
Cachoeiro começa a vacinação da 2ª dose em idosos acima de 90 anos Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal
Quem acompanha as matérias publicadas diariamente por A Gazeta com os números da pandemia no Espírito Santo está ciente do aumento de casos de Covid-19 no Estado nas últimas semanas. Na sexta-feira (3), foram 831 novas infecções em 24 horas. Felizmente, esse aumento não está sendo acompanhado de um crescimento expressivo de óbitos - foram dois na data citada -, após um mês de maio que registrou 20 dias sem mortes. Contudo, continuam sendo perdas que não podem ser desprezadas.
O crédito pela queda na letalidade é das vacinas. Não por menos há tanta expectativa para a segunda dose de reforço (também chamada de quarta dose) para o público adulto, já que nesta virada de semestre começa a completar seis meses desde a liberação da terceira dose. O Ministério da Saúde já autorizou o início da imunização para as pessoas com mais de 50 anos, que deve ser iniciada em breve no Espírito Santo, mas diante do aumento de casos impõe-se a necessidade de um cronograma, para que o público das faixas etárias mais jovens já tenham a segurança de que serão contemplados dentro de determinado prazo.
A população está tateando no escuro quando o assunto é a continuidade da vacinação contra a Covid-19, pois ainda não se definiu um calendário de imunização. Não se sabe quais públicos deverão ser vacinados, nem mesmo a periodicidade. Falta comunicação do governo federal, responsável pela aquisição das vacinas e pelo planejamento.

Veja Também

ES vai ampliar 4ª dose para público 50+ e profissionais da saúde

Com o início das discussões sobre o orçamento, esse é um tema de primeira ordem na agenda nacional. A pandemia, embora menos letal, ainda persiste e o acesso universal a vacinas pelo SUS é o que vai garantir a manutenção das atividades sociais e econômicas.
Especialistas defendem a quarta dose para o público adulto como uma estratégia de fortalecimento da imunidade, mas veem com mais preocupação o fato de a vacinação ter estagnado entre as faixas etárias que podem se vacinar no momento, principalmente entre os mais vulneráveis. No Espírito Santo, entre os maiores de 60 anos, apenas 46% receberam a quarta dose. E na população adulta, entre 18 e 59 anos, 44% tomaram a terceira.
É inexplicável que tantos estejam com o esquema incompleto, afinal o que se viu em 2021 foi uma adesão emocionada à vacina, com números expressivos na primeira e na segunda doses. A queda da mortalidade pode ter tido um impacto nessa desmobilização, mas é preciso reacender esse compromisso social com a saúde pública. A vacina ainda é a melhor estratégia de proteção coletiva.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Recorde de declarações do Imposto de Renda é prova maior da injustiça tributária

No anonimato da internet ou pessoalmente, injúria racial é crime

Fraudes devem ser combatidas, não as cotas para mulheres na política

A rifa de armas é proibida por lei. Mas esse não é o único problema

Gestão privada de quiosques torna Camburi e Curva da Jurema mais atraentes

Tópicos Relacionados

idosos Ministério da Saúde Vacina Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prova de concurso
Governo do ES abre processo seletivo para mais de 60 cidades
Gabriela Sartório, de 45 anos, morreu após ser atingida por carro na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi
Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul
No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados