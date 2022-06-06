Com aumento de casos de Covid no ES, vacinação continua sendo essencial

A população está tateando no escuro quando o assunto é a continuidade da vacinação contra a Covid-19, pois ainda não se definiu um calendário de imunização. Não se sabe quais públicos deverão ser vacinados, nem mesmo a periodicidade. Falta comunicação do governo federal, responsável pela aquisição das vacinas e pelo planejamento.

É inexplicável que tantos estejam com o esquema incompleto, afinal o que se viu em 2021 foi uma adesão emocionada à vacina, com números expressivos na primeira e na segunda doses. A queda da mortalidade pode ter tido um impacto nessa desmobilização, mas é preciso reacender esse compromisso social com a saúde pública. A vacina ainda é a melhor estratégia de proteção coletiva.