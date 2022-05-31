A rifa de armas é proibida por lei. Mas esse não é o único problema

Espingarda calibre 12 semelhante a esta está sendo sorteada na Serra Crédito: Divulgação

No decreto 70.951 de 1972, assim como na portaria 20.749 de 2020, está explícita a proibição. Contudo, é espantoso que a prática esteja disseminada, basta uma busca na internet. Recentemente, em abril, o Ministério Público de Goiás abriu procedimento extrajudicial para apurar a situação do sorteio de uma pistola pelas Rondas Ostensivas Metropolitanas (Romu) de Goiânia.

A ilegalidade de um sorteio dessa natureza é só o primeiro ponto, que, por si só, deveria ser suficiente para o cancelamento da rifa, por mais nobre que seja a sua motivação filantrópica. A procedência e o registro da própria arma sorteada são outras questões relevantes. O Exército Brasileiro realizou uma notificação oficial pedindo esclarecimentos à congregação religiosa sobre o caso para identificar se houve algum tipo de irregularidade passível de punição. O próprio Ministério Público Federal precisa estar a postos.

O debate sobre o acesso às armas no país é certamente um dos que mais divide opiniões. O governo Bolsonaro promoveu flexibilizações na posse e no porte que, de um lado, são vistas como um direito à defesa do cidadão e, do outro, como responsáveis por estimular ainda mais a violência. É, portanto, um tema sério demais, independentemente da defesa que se faça, para banalizações como a distribuição de armas por sorteios.

Ainda mais no caso de serem promovidos por igrejas. O pastor Enoque de Castro Pereira, presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória afirmou que pessoalmente é contra a rifa e acredita que "99,9% das igrejas" também sejam. "A igreja prega o equilíbrio e a salvação e vai lá e sorteia uma arma?", reforçou. Já o pastor Dinho Souza, que está promovendo o sorteio, foi por outro caminho em um vídeo divulgado nas redes sociais: "Nós incentivamos a todo homem de bem que tenha uma arma para defesa da sua família. Aquele que nega e negligencia a defesa da sua família não pode ser chamado de homem".