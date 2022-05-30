Gestão privada de quiosques torna Camburi e Curva da Jurema mais atraentes

Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória

Orlas urbanas sempre carecem de cuidados e infraestrutura adequada para se tornarem um atrativo turístico e, mais do que isso, para se integrarem à rotina de lazer dos próprios moradores. Não se pode minimizar o impacto econômico: bares e restaurantes com boa estrutura se firmam também como empreendimentos que geram empregos.

Há pouco mais de dez anos, a Praia de Camburi era um ambiente inóspito nesse sentido: a construção dos novos quiosques se arrastava por problemas contratuais e orçamentários. Foi em 2008 que os 30 quiosques construídos nos anos 80 entre a Ponte de Camburi e a Av. Adalberto Simão Nader foram demolidos para dar lugar às novas estruturas, que começaram a ser entregues em 2011. Cada quiosque, na época, custou mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Nos anos seguintes, muitos desses negócios não conseguiram prosperar.

Como mostrou Abdo Filho em sua coluna , até agora, os investimentos nas duas frentes foram de R$ 15 milhões, com a abertura de 570 postos diretos de trabalho. "Em janeiro, auge do verão, o faturamento de toda essa rede vai superar, com facilidade, os R$ 15 milhões (número bastante conservador). Isso sem contar eventuais patrocínios e eventos", relatou o colunista.

Atualmente, em Camburi, há 11 quiosques em funcionamento e três em obras. Na Curva da Jurema, sete estão em operação e um está em obra. A estimativa é de que todos estejam prontos e abertos ao público no próximo verão. O que se viu na última estação de calor foi um bom fluxo de clientes em todos os quiosques, que atendem a diferentes padrões de consumo.

A gestão privada, que tornou esses negócios lucrativos, tem suas responsabilidades ambientais pela ocupação desses espaços à beira-mar. Não pode haver abusos, pois as praias permanecem sendo espaços públicos e compartilhados. E o poder público tampouco pode lavar as mãos, pois continua responsável pelo ordenamento e deve ser cobrado por isso.

É inegável que a gestão privada foi um importante passo para criar esse ecossistema de bares e restaurantes, com diferentes atrações. A orla de Camburi, por muito tempo, não oferecia quase nenhuma opção gastronômica: se nos anos 80 houve um fluxo de bares, restaurantes e pizzarias na Avenida Dante Michelini, na década seguinte os imóveis mudaram de perfil e se tornaram mais residenciais. Ainda chama a atenção o fato de haver quatro agências bancárias de frente para o mar.