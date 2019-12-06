Confira as novidades previstas para os quiosques da Curva da Jurema

Erosão toma espaço na praia da Curva da Jurema: nova gestão vai conviver com problema enquanto obras não forem realizadas Crédito: Carlos Alberto Silva

O empresário Raimundo Nonato está à frente da Conexxo Serviços e Gestão de Eventos, empresa que venceu a licitação para administrar os 16 quiosques da Curva da Jurema, em Vitória. Com a divulgação do resultado do vencedor nesta quinta-feira (5), ele diz que, agora, vai começar a preparar o plano de trabalho com as propostas que pretende implementar na região e que serão submetidas à avaliação da prefeitura. Uma das ideias é estimular a realização de ações culturais para atrair mais pessoas para o local.

Raimundo diz que, com o planejamento, são analisadas a viabilidade econômica e técnica de implementação, mas ele acredita que a Curva da Jurema tem espaço para o desenvolvimento de muitos projetos. Uma das estratégias em mente é promover feira de artesanato nas noites de domingo, com shows intimistas de saxofonistas, artistas de voz e violão, entre outras apresentações musicais. Com o verão batendo à porta, ainda não se sabe se os frequentadores já vão ter alguma melhoria nesta temporada.

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O empresário ressalta que a intenção é fazer da Curva da Jurema uma referência para turistas e moradores da Capital e pretende criar até um mascote. Raimundo usa como exemplo a região de Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde "para todo lado que se olha tem imagem de galinha para tirar fotos. Pode ser o barquinho mais simples, mas tem."

QUIOSQUEIROS

Raimundo venceu a licitação para fazer a gestão de 16 quiosques, mas no momento há oito ocupados por empresários que têm contrato com a Prefeitura de Vitória até, no máximo, 2022. Ele assume imediatamente os que estão desocupados, mas já pretende iniciar negociação em relação aos demais.

Como serão necessárias intervenções na estrutura dos quiosques, uma das propostas que Raimundo pretende apresentar aos quiosqueiros que ainda estão na Curva é que assumam os custos de eventuais obras e, em contrapartida, eles terão garantida a permanência no espaço mesmo depois que o contrato com a administração municipal acabar.

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Uma mudança já prevista na estrutura dos quiosques é a ampliação. As unidades deixarão de ser geminadas e no espaço que hoje estão dois quiosques haverá apenas um. "Isso vai ser muito melhor. Terão mais espaço de cozinha, por exemplo, e para atender os clientes", reforça.

Além dos quiosqueiros já instalados na Curva da Jurema, Raimundo afirma que vai conversar com outros empresários que tenham perfil para se instalar na região, que ainda sofre com problemas de erosão. Uma licitação para recuperação da área está em andamento.

"Queremos oferecer uma condição de atendimento melhor para a população, mas temos um caminho a percorrer. Espero que os resultados sejam rápidos, que logo as pessoas comecem a perceber as mudanças", destaca. O contrato de Raimundo para gestão dos quiosques será por 10 anos, podendo ser renovado por igual período.

CAMBURI

Raimundo Nonato é também da diretoria da Ecos Eventos, empresa que está à frente da administração dos quiosques da Praia de Camburi. Ele esclarece que as chuvas atrapalharam o cronograma de obras do quiosque 7, mas há uma expectativa de que a obra possa ser concluída em pouco tempo.

Quanto às unidades que ficam em Jardim Camburi, a previsão é que, a partir de março, a empresa consiga atrair novos interessados. Assim, poderá ser feita a remodelagem dos quiosques, seguindo o padrão do restante da praia.