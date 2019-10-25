Quiosques afetados com o avanço do mar na praia da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Prefeitura atrasa mais uma vez obra contra erosão na Curva da Jurema

foi suspenso mais uma vez. O processo de contratação da empresa que vai fazer o chamado engordamento da faixa de areia das praias da Curva da Jurema e de Camburi foi suspenso mais uma vez. Com o primeiro prazo previsto para o início do segundo semestre , a Prefeitura de Vitória informou agora que questões técnicas discutidas durante a licitação fizeram com que o edital precisasse passar por alguns ajustes. Enquanto isso, banhistas e quiosqueiros reclamam do constante avanço da erosão na região.

A Gazeta esteve no local e constatou os danos causados pelo avanço do mar. Em alguns estabelecimentos, parte do piso externo já cedeu e a estrutura principal está bem próxima de ser atingida. Quem frequenta o local se depara há bastante tempo com uma faixa de areia bem curta em alguns pontos da praia. A erosão vem avançando e diminuindo cada vez mais o espaço para lazer dos banhistas e até afetando o funcionamento de alguns quiosques. A reportagem deesteve no local e constatou os danos causados pelo avanço do mar. Em alguns estabelecimentos, parte do piso externo já cedeu e a estrutura principal está bem próxima de ser atingida.

Proprietário de um quiosque na orla da Curva da Jurema, Renee Cosme lamenta mais um atraso na entrega da obra. A gente está próximo da alta temporada e nada foi feito ainda. A gente precisa de medidas para fomentar o turismo: segurança, faixa de areia. Mas está faltando. O medo da gente é de perder a estrutura física dos quiosques. Alguns já perderam tablado, área de mesa. Fica feio, isso não é atrativo para o turismo da região, reclamou.

A professora Zanda Camporez critica a demora na resolução do problema: "Vergonha" Crédito: José Carlos Schaeffer

A professora Zanda Camporez, 62, frequentadora da praia, afirma que o avanço do mar e o atraso na resolução do problema prejudica muita gente. Acho uma vergonha, sabendo que isso não acontece do dia para a noite. Acontece há meses. O balanço (de um parquinho na região) já está quase no meio da maré. Prejudica muita gente, inclusive o pessoal do quiosque, disse.

"QUESTÕES TÉCNICAS"

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, o edital precisou passar por ajustes por se tratar de um processo muito técnico.

Todo procedimento como esse tem uma série de questões técnicas que são discutidas dentro do processo licitatório. Tivemos mais de 30 downloads. Como é uma obra de dragagem, tem empresas de todos os locais do país e de fora que vão participar dessa licitação. São questões essencialmente técnicas. Tivemos que fazer alguns ajustes, e retomamos agora o edital. Vamos republicá-lo na próxima semana, explicou.

OBRA NO VERÃO

Após a empresa vencedora ser conhecida, as obras teriam início e seriam rápidas, de acordo com o secretário, durando de 15 a 20 dias. Questionado sobre o fato de as intervenções poderem acontecer durante o verão, Zouain afirmou que caso haja necessidade, reparos paliativos seriam feitos para não afetar o movimento na alta temporada e, posteriormente, a obra seria realizada.