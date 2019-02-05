Areia da praia de Camburi evita destruição da Curva da Jurema

Área no final da Praia de Camburi, de onde areia está sendo retirada para ser levada à Curva da Jurema Crédito: Carlos Alberto

A transferência de areia do final de Camburi para a Curva da Jurema ocorre há, pelo menos, um ano. Em maio de 2018, a Prefeitura de Vitória informou que cerca de 10 caminhões estavam levando o material de uma a outra por dia. Atualmente, o trabalho tem sido realizado de madrugada para evitar o contato com os turistas e banhistas. Não se sabe, no entanto, a frequência dessas ações nem o volume de areia que já foi retirado de Camburi.

Apesar da prefeitura ter autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente Vitória (Condema) para retirar a areia de Camburi, localizada em uma área de proteção ambiental, o fato preocupa o ambientalista Eraylton Moreschi, presidente da ONG SOS Ambiental.

“Não somos contra a recuperação da Curva da Jurema. Mas queremos que a recuperação seja feita respeitando o meio ambiente”, diz Moreschi. Nas redes sociais da ONG, ele também ressaltou que as consequências para Camburi poderão ser graves quando for época de maré alta, porque poderá alagar a área e destruir ninhos de corujas e de outros pássaros que se reproduzem no local.

Segundo o Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória, toda a orla de Camburi é considerada Zona de Proteção Ambiental. Isso significa que qualquer trabalho realizado precisa de autorização do Condema.

Conselheiros do Condema ouvidos por A GAZETA afirmaram que até a manhã de ontem o assunto não havia sido discutido pelo conselho e nenhum pedido teria sido enviado pela prefeitura. No final da tarde, ao ser procurado novamente, o Condema, representado pelo conselheiro Manoel Mendonça afirmou que o conselho já tinha dado aval para o remanejamento. O que ainda estava pendente, era a votação para um projeto mais definitivo de engordamento da praia. Isso, segundo Manoel, foi votado e aprovado ontem mesmo.

“A nossa aprovação para o remanejamento foi dado há cerca de três meses. Já o projeto de engordamento foi votado e aprovado hoje (ontem).”

IMPACTO

O coordenador de monitoramento costeiro da prefeitura, Paulo Rodrigues, garante que todas as vezes em que foi retirada areia de Camburi para a Curva da Jurema não houve impacto negativo ao ecossistema local. Pelo levantamento de A GAZETA, foram ao menos três ocasiões.

“A gente sugere só a raspagem da faixa de areia. Com isso já consegue juntar muita areia. Assim, não causa impacto ambiental”, afirma

Além disso, ele acrescenta que o artigo 18 do PDU garante que em casos de emergência, como erosão, pode haver a retirada da areia de área de proteção ambiental sem autorização do conselho.

ENGORDAMENTO

A última grande obra de engordamento artificial para conter a erosão na praia da Curva da Jurema aconteceu em 2010. Na época, a intervenção durou quatro meses e deixou a faixa de areia com cerca de 30 metros de largura. A obra custou R$ 2 milhões.

Na ocasião, a promessa era de que a obra solucionasse o problema por 10 anos. Mas em março de 2017, A GAZETA mostrou que a faixa de areia estava “sumindo” novamente. Em novembro do mesmo ano, foi iniciado um paliativo com remanejamento de areia de uma ponta da praia para outra, onde ficam os quiosques. No ano seguinte, começou a extração de areia de Camburi.

HISTÓRICO

Mais antigo

Em 1996, uma obra para conter erosão prometeu deixar a faixa de areia da Curva da Jurema com 40 metros de largura e acabar com os buracos que provocavam afogamentos dos banhistas. Cerca de 290 mil m3 de areia foram retirados do fundo do mar. A obra foi orçada em R$ 942.873,09.

Obra maior

No fim de 2010, foi realizada uma grande obra de engordamento artificial que deixou a faixa de areia da praia da Curva da Jurema, em Vitória, com cerca de 30 metros de largura. Na época, a intervenção custou R$ 2 milhões. A previsão era de que a solução funcionasse por dez anos.

Mais uma obra

Em novembro de 2017, após muita reclamação dos banhistas, a prefeitura voltou a fazer uma intervenção no local. Foram retirados 560 metros cúbicos – cerca de 70 caçambas – da areia localizada na área norte para a área sul da praia, onde as mesas dos quiosques estão localizadas.

Início de 2018

No início do ano passado, com o avanço do erosão, a Prefeitura de Vitória começou a retirar areia da Praia de Camburi para levar até a Curva da Jurema. Segundo a prefeitura, a areia de Camburi é mais grossa e por isso demora mais para ser levada pelas ondas do mar e pelo vento.