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Mais faixa de areia

Promessa de nova Curva da Jurema para o verão

Areia também será resposta em Camburi e custará R$ 14,5 milhões

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 01:02

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

09 abr 2019 às 01:02
Erosão na areia vem se acentuando na Curva da Jurema; licitação para obras ainda está em andamento Crédito: Vitor Jubini
A praia da Curva da Jurema, em Vitória, que sofre com a erosão, vai receber obras de engordamento da faixa de areia no segundo semestre. Em fevereiro, a intervenção chegou a ser anunciada para ter início até julho. A promessa da prefeitura agora, entretanto, é entregar tudo pronto até o verão.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, o projeto está em fase de conclusão e um processo licitatório vai escolher a empresa para realização dos serviços na região e também em Camburi. Tudo deve custar R$ 14,5 milhões – R$ 2,5 milhões para a Curva da Jurema e o restante para Camburi.
A última obra desse tipo na Curva da Jurema foi feita em 2011, há oito anos. No último verão, os frequentadores do local tiveram dificuldade em encontrar espaço para “fincar” o guarda-sol. Quem também tem sofrido com a erosão são so quiosques, já que a areia tem faltado e deixado as estruturas à mostra em alguns pontos.
CAMBURI
No mesmo projeto está previsto o aumento da faixa da areia em Camburi, no trecho entre o Píer de Iemanjá e a Ilha do Socó, que fica na altura da Rua Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim da Penha. Nos dois locais, a expectativa é de que a distância entre o calçadão a linha do mar fique com 45 metros. “Para esse trecho, estimamos custo de R$ 12 milhões”, afirmou o subsecretário de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho.
O subsecretário explica que a última obra de engordamento em Camburi foi feita em 2001, há 18 anos. Por conta do movimento da maré, parte da areia da porção sul da praia foi carregada para a parte norte. “Essa é uma característica do local. A areia é carregada até a altura do píer em frente à Avenida Adalberto Simão Nader, por isso a faixa de areia é tão grande por lá, tem cerca de 200 metros.”
LICITAÇÃO
Mesmo ainda sem licitação, a prefeitura estima que as obras devem começar no início do segundo semestre. Na Curva da Jurema, onde os trabalhos devem ser feitos primeiro, a estimativa é de que a obra dure de três a quarto meses. Já em Camburi, como a área que vai receber a intervenção é maior, a estimativa é de que o serviço seja concluído em cinco meses.
A prefeitura admite que o prazo é “apertado”, mas afirma esperar que tudo fique pronto até o verão. “Vamos agilizar o processos para entregar antes do verão. Estamos com o prazo corrido, então vamos avançar e publicar a licitação o mais rápido possível”, afirma o subsecretário.
FUNDO DO MAR
A empresa que vencer a licitação fará a retirada de areia, provavelmente de jazidas marinhas, ou seja, do fundo do mar. “A especificação do projeto diz que o tamanho do grão de areia colocado na praia deve ser compatível com o que já existe no local atualmente para evitar o carreamento desnecessário pelo mar e pelo vento e diminuir o processo erosivo”, explica.
Na obra da Curva da Jurema, é estimado o deslocamento de 51 mil m3 de areia, enquanto em Camburi, serão quase 200 mil m3.
Durante os trabalhos, a prefeitura pretende fazer a interdição de pequenos trechos de cada vez para que não haja perigo para os banhistas. “Vamos aproveitar o período do inverno, em que há menos frequentadores para que, no verão, tenhamos uma praia toda nova. A interdição será por conta do maquinário, que pode espalhar areia. Mas vamos fazer com o menor impacto possível”, diz Ademir.
O subsecretário espera que, com essas obras, as praias fiquem livres dos danos da erosão por pelo menos mais 10 anos, no caso da Curva da Jurema, e 20 anos, no caso de Camburi.
Ele ressalta ainda que o processo de erosão de praias é comum em outros locais do Estado, como Anchieta, no Sul, por exemplo, assim como ocorre também em vários pontos pelo país. “É um processo natural e recorrente. Nos cabe fazer as correções”, diz.
ENTENDA
Curva da Jurema
Obra
Início
O projeto para o engordamento da faixa de areia da Curva da Jurema ainda está em fase de conclusão, mas a prefeitura afirma que vai lançar o edital e selecionar a empresa para fazer a obra ainda no primeiro semestre deste ano, para que os trabalhos comecem já no início do segundo semestre.
Fim
A expectativa é de que o engordamento termine em três ou quatro meses, ainda antes do próximo verão.
Custo
As obras para esse trecho foram estimadas em R$ 2,5 milhões.
Areia
Para que a faixa de areia fique com até 45 metros, será necessário deslocar 50 mil m3.
Camburi
Obra
Início
A obra de Camburi está prevista para o mesmo contrato. No local, o engordamento da faixa de areia será feito entre o Píer de Iemanjá e a Ilha do Socó, na altura da Rua Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim da Penha.
Custo
Esse trecho foi estimado em R$ 12 milhões.
Areia
Para que a faixa de areia fique com até 45 metros, será necessário deslocar 200 mil m3.

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