Ressaca do mar provoca estragos na Curva da Jurema

O mar agitado tem invadido os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, explicou que no último verão foi feita uma manutenção na orla da Curva da Jurema, onde foi removida a areia do lado norte para o sul. Segundo o secretário, a situação de erosão foi amenizada na época. E agora, com o orçamento aprovado, a prefeitura aguarda o término do processo de licitação da obra de engordamento de areia.

"As empresas cadastradas no licenciamento tem até o dia 28 de julho para apresentarem suas propostas. Nós calculamos que no início de agosto já teremos o resultado da licitação. E esperamos entregar essa obra no próximo verão. É uma obra que não é tão longa. Se tudo ocorrer dentro do possível, deve durar de 45 a 60 dias. Vamos entregar entre outubro e novembro", promete o secretário.