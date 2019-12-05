Escolhida a empresa que vai cuidar dos quiosques da Curva da Jurema

A Curva da Jurema passará a ter um administrador único cuidando dos quiosques da região após licitação feita pela Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Depois de três tentativas , a Prefeitura de Vitória conseguiu concluir o processo de licitação para administração de 16 quiosques da Curva da Jurema. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (5) e a empresa Conexxo Serviços e Gestão de Eventos foi confirmada vencedora. O modelo é semelhante ao implantado na Praia de Camburi.

Desde a semana passada, a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV) já tinha considerado a empresa apta a assumir a gestão dos quiosques, porém precisava aguardar o prazo legal de recursos para anunciá-la. Agora, o próximo passo é a publicação do resultado e posterior homologação.

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Concluída essa etapa, será marcada a assinatura do contrato entre a prefeitura e a empresa, momento em que a Conexxo receberá o prazo de 15 dias para apresentar o plano de trabalho a ser executado nos quiosques. Foram licitados dos quiosques 3 ao 18. As unidades de números 1 e 2 não entraram no pacote porque são postos fixos do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

Para ganhar a licitação, além de apresentar todas as documentações exigidas, a Conexxo também apresentou como proposta o pagamento de R$ 27 mil pelo aluguel mensal das 16 unidades. Hoje, metade ainda está ocupada, mas os demais podem ser assumidos imediatamente pela empresa.

Os demais têm contratos em vigor, com datas de vencimento variáveis, até 2022. Quando vencer o prazo, eles também vão para a gestão da empresa ganhadora da licitação. A Conexxo vai ser a gestora dos quiosques por 10 anos, podendo prorrogar o contrato por igual período.

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