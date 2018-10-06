Quiosques da praia de Camburi terão novos serviços e estruturas

Quiosque de Camburi Crédito: Guilherme Ferrari

Moradores de Vitória e turistas terão novidades nos quiosques localizados na orla da praia de Camburi. As unidades contarão com novos serviços e estruturas, que prometem movimentar ainda mais a região.

As novidades, que vão contemplar tanto os quiosques situados entre Jardim da Penha e Mata da Praia como os localizados em Jardim Camburi, são: um beach club, locais para happy-hour, shows e baladas, melhor utilização da faixa de areia e oferta de uma culinária diversificada.

"Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura de todos os quiosques localizados na orla de Camburi e a oferta de novos atrativos. Alguns serviços já estarão disponíveis até o verão e outros seguirão nosso plano de trabalho", destacou o diretor da Ecos Eventos Ltda., Raimundo Nonato.

Ainda de acordo com o diretor da Ecos Eventos, que é gestora dos quiosques de Camburi, a proposta é aumentar o fluxo de pessoas na orla. Ele adiantou que, em breve, estarão disponíveis nos quiosques bombas para o enchimento de pneus de bicicletas.

Novos cardápios

A proprietária do restaurante Regina Maris (quiosque 3), Regina Lima, disse que a expectativa para o verão é a melhor. "Com certeza será um período mais alegre. As pessoas passaram a curtir mais o calçadão e, por isso, vamos ampliar nosso cardápio, com a inclusão de novas iguarias. Além disso, estamos preparando a casa para deixá-la ainda mais bonita para os moradores e visitantes".

Ela adiantou também que haverá atendimento na areia. "Queremos que as pessoas voltem a colocar o pé na areia, sentindo-se mais confortáveis, interagindo com a praia", disse Regina, que ainda revelou que o estabelecimento passará se chamar Regina Maris da Ilha: "Um mimo em homenagem a Vitória, que é uma cidade linda".

Obras

A última versão dos projetos propostos pela Ecos Eventos Ltda. para melhorias dos quiosques de Camburi, onde é concessionária das 14 unidades, foi entregue na segunda-feira (1º de outubro) e encontra-se em análise pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec).

O plano de ocupação dos quiosques está em andamento, conforme prevê o contrato assinado com a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV).

"O novo modelo de gestão adotado para os quiosques da praia de Camburi vai proporcionar a oferta de novos serviços e infraestrutura, segundo modelo que já vem sendo utilizado por vários balneários. Moradores e turistas contarão com unidades modernas nos próximos anos", ressaltou o presidente da CDV, Leonardo Krohling.

Curva da Jurema

Sete quiosques da Curva da Jurema serão objeto de edital de concessão que será publicado até o final deste mês pela CDV. A modalidade de exploração a ser adotada e o prazo de concessão estão em análise e constarão do edital, que está em fase de elaboração. A proposta é que as sete unidades estejam em operação durante o verão.