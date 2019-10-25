Vitória abre licitação de quiosques da Curva da Jurema pela 3ª vez

Quiosque sem atividades na Curva da Jurema Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Vitória abre licitação de quiosques da Curva da Jurema pela terceira vez

O modelo escolhido é o de administração única das unidades e o valor mínimo da oferta para uso dos espaços será de R$ 26.052,50 mensais para o pagamento do aluguel dos estabelecimentos. Segundo o edital, são os quiosques 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. As unidades 1 e 2 serão destinadas a um posto fixo para Guarda-Vidas, Bombeiros e Guarda Municipal.

De imediato, a empresa assumirá a gestão de cinco quiosques, já que dos 16 licitados, 11 estão em funcionamento. Segundo a prefeitura, eles continuarão funcionando normalmente até o fim do contrato, como explica o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling.

"A prefeitura vai manter os contratos existentes com os quiosques que estão ocupados. Eles vão vencer até 2022. A gente ampliou o número de quiosques (na licitação) utilizando uma cláusula que assim que acabar o contrato desses quiosques, eles vão para a gestão dessa empresa. Com isso a gente conseguiu ampliar o número para 16 e licitar toda a Curva da Jurema" Leonardo Krohling. - Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV)

Proprietário de um dos quiosques em funcionamento, Reneé Cosme afirma não saber como funcionarão os contratos daqui para frente, já que uma empresa ficará a cargo das estruturas após o prazo vigente.

Reneé Cosme, proprietário de quiosque na Curva da Jurema Crédito: José Carlos Schaeffer

Não teve diálogo para informar como vai ser, como vai funcionar nosso contrato, se teremos garantia ou alguma coisa para dar continuidade ao nosso serviço. Esses quiosques com contrato vigente estão aqui há muito tempo. Pega a gente de surpresa porque não está nos nossos planos participar de licitação, relatou.

No entanto, Leonardo Krohling explica que os quiosqueiros continuarão fazendo o mesmo trâmite de renovação para uso do quiosque, mas agora diretamente com a empresa.

Quando acaba um contrato, é feita uma licitação individual para cada quiosque. O quiosqueiro participa do certame, dá lances e concorre por aquele quiosque. A mesma coisa vai acontecer pela empresa. Ela administrará todos os quiosques e com certeza, como são estruturas de qualidade, a empresa vai querer continuar com eles ali. A partir daí o quiosqueiro negocia diretamente com a empresa o valor de aluguel e a permanência dele. O mercado ficou do mesmo jeito que estava, só que em vez de participar de uma licitação, vai ter um modelo muito mais simples, que é negociar diretamente com a empresa, explicou.