Fracassa licitação de quiosques da Curva da Jurema

Curva da Jurema: PMV quer uma única empresa para administrar sete quiosques. Crédito: Divulgação

Nenhuma empresa se interessou em participar da licitação dos sete quiosques da Curva da Jurema, um dos cartões-postais da Capital e que vem sofrendo com a erosão. A sessão de abertura das propostas foi realizada no último dia 4 pela Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV).

O modelo

O modelo de concessão dos quiosques é de administração por uma única empresa, o mesmo formato adotado nos quiosques de Camburi.

Nova tentativa

A CDV diz que irá publicar, no 22 de abril, um novo edital de concessão para os sete quiosques que estão sem atividade comercial na praia da Curva da Jurema. A abertura das propostas será dia 22 de maio.

Faz mal, ministra

Comentário de um internauta ao ouvir da ministra da Agricultura que “brasileiro não passa fome porque tem muita manga: “Faltou dizer que é pra não misturar com leite”.

Menos violência

A Serra completou ontem 11 dias sem registro de homicídio. É a melhor sequência de dias sem ocorrência desse tipo de crime nos últimos 23 anos no município.

O auxílio

Casagrande diz à coluna que não acha exagero cinco assessores da Sesa receberem auxílio-moradia.

A lei

Mas o governador admite que a lei (de 2003) que concede o benefício possa ser revista, atualizada e passar a prever que, em caso de instalação definitiva do assessor com sua família no Espírito Santo, a ajuda de custo possa ser interrompida.

Euclério no MPF

O deputado estadual Euclério Sampaio pediu ao Ministério Público Federal do ES que tome providências para impedir a realização de um ato público em favor de Cuba e Venezuela, neste fim de semana na Ufes.

À esquerda

O evento, que será promovido por grupos de esquerda nesta sexta e sábado no IC-II, foi informado pela coluna no último domingo.

Voando longe

O vereador Cléber Pombo, de Anchieta, está participando da Marcha dos Prefeitos, em Brasília. Com um crachá em que é identificado como prefeito.

Sai da frente!

Leitor reclamam que alguns “pilotos” de bicicleta, patins e patinetes não estão respeitando as faixas de pedestres na ciclovia de Camburi. Ele conta que na última terça quase foi atropelado por um desses alucinados.

Celas abertas

Após fiscalização da Comissão de Segurança da Assembleia, presidida pelo deputado Danilo Bahiense, que constatou presos com data vencida de permanência na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), 74 internos foram liberados para o regime aberto. Agora são monitorados por tornozeleiras eletrônicas, por determinação da Justiça.

A coincidência

Curiosamente, a liberação em massa aconteceu no dia 3 de abril, quando ocorreu uma audiência pública na Assembleia para tratar das condições do sistema penitenciário no Estado.

Algum segredo?

Desde o último dia 5, a Câmara de Vitória não publica seu Diário Oficial.

Fim da farra

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o fim do auxílio-mudança para todos os 55 deputados do parlamento gaúcho.

E o conforto?

De uma internauta sobre o anúncio de wi-fi nos ônibus: “É legal. Mas poder ir sentada no ônibus ou, ao menos, não ser espremida contra a porta é bem melhor, né?

Proibido para menores

A sessão da Câmara de Vereadores de Cariacica estava animada ontem. Num momento de mais exaltação, o vereador Joel da Costa (PPS) soltou um “p....a!”. E não foi repreendido.

Só serve pra eles?

A carga de cerveja de uma carreta que tombou ontem em Guarapari foi saqueada por populares. Para refletir: a ética que exigimos dos governantes não serve para a gente?

Dúvida

Cem dias ou sem dias em Brasília?

Alô, Ceturb!