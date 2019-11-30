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Concessão

Vila Velha diz quem vai ocupar novos quiosques de Itaparica e Itapoã

Escolha dos espaços foi feita por meio de sorteiro na manhã desta sexta-feira (29). Quiosqueiros terão 20 anos de concessão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 21:51

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 21:51

Projeto de novos quiosques de Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV
Prefeitura de Vila Velha definiu, na manhã desta sexta-feira (29), os novos administradores dos quiosques das orlas de Itaparica e Itapoã. Os locais foram definidos por meio de sorteio, após licitação. Treze quiosqueiros terão a concessão dos espaços por 20 anos, sendo que o prazo pode ser prorrogado. 
A prefeitura anunciou a concessão de 20 quiosques, porém apenas 17 interessados participaram do processo licitatório e 13 deles foram habilitados. Os critérios para escolha foram o tempo de experiência em quiosque, restaurante ou similares e tempo de atuação na orla de Itaparica. Para os demais espaços que restaram, a prefeitura lançará uma nova licitação após a conclusão da atual.
Vila Velha diz quem vai ocupar novos quiosques de Itaparica e Itapoã
O secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, afirmou que a licitação promoveu a participação dos quiosqueiros que já atuavam nos locais. Foram 13 habilitados e são quiosqueiros que operam na orla de Itaparica atualmente, disse.
Vila Velha define quem vai tomar conta dos quiosques de Itaparica e Itapoã Crédito: Luiz Fernando Brumana

ENTENDA

A concessão dos novos quiosques segue a proposta feita pela prefeitura na fase de execução da sentença Justiça Federal que determinou a demolição de todos os quiosques das praias de Itapuã e Itaparica, sem construção de nenhuma nova unidade. Foi então que a administração municipal propôs a substituição dos 46 quiosques hoje existentes por 20 novos, padronizados e com estruturas adequadas para receber cidadãos e turistas, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.
Secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, fala sobre o sorteio dos novos quiosques Crédito: Luiz Fernando Brumana
"A responsabilidade dos novos quiosques é dos concessionários. Eles terão concessão de 20 anos prorrogáveis por mais 20 para fazer o investimento de construção dos quiosques. A justiça determinou a demolição de todos os quiosques. Eles poderão construir quando a prefeitura terminar a demolição. Estamos dando isenção de aluguel de cinco anos, permitindo que eles façam esse investimento na realização da obra"
Rafael Gumiero - Secretário de Administração de Vila Velha

NOVOS QUIOSQUES

O secretário detalha que os novos quiosques seguirão um padrão de arquitetura. Os espaços terão 130 m², um conjunto de 11 mesas com cadeiras em uma área coberta, banheiros masculino, feminino e para pessoas com necessidades especiais, além de cozinha, depósito e ligação de esgoto adequada.

VEJA QUEM SÃO OS GANHADORES

  • Mercedes Pereira Caldas 
  • E.C.S Pimentel
  • M.M Shumack  
  • Maurício de Freitas Filgueiras 
  • Botiquim do André Comércio LTDA
  • José Carlos de Araújo Bar e Restaurante 
  • Maria Elizabete Milke 
  • Vilete Comércio Restaurante Eirelli
  • Maria Helena Sarcinelli Neves
  • Adriano Teixeira da Silva
  • Souza e Rosi Bar e Lanchonete LTDA 
  • José Cícero da Silva 
  • Elaine das Graças Cardoso de Sá 

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