A Prefeitura de Vila Velha definiu, na manhã desta sexta-feira (29), os novos administradores dos quiosques das orlas de Itaparica e Itapoã. Os locais foram definidos por meio de sorteio, após licitação. Treze quiosqueiros terão a concessão dos espaços por 20 anos, sendo que o prazo pode ser prorrogado.
A prefeitura anunciou a concessão de 20 quiosques, porém apenas 17 interessados participaram do processo licitatório e 13 deles foram habilitados. Os critérios para escolha foram o tempo de experiência em quiosque, restaurante ou similares e tempo de atuação na orla de Itaparica. Para os demais espaços que restaram, a prefeitura lançará uma nova licitação após a conclusão da atual.
Vila Velha diz quem vai ocupar novos quiosques de Itaparica e Itapoã
O secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, afirmou que a licitação promoveu a participação dos quiosqueiros que já atuavam nos locais. Foram 13 habilitados e são quiosqueiros que operam na orla de Itaparica atualmente, disse.
ENTENDA
A concessão dos novos quiosques segue a proposta feita pela prefeitura na fase de execução da sentença Justiça Federal que determinou a demolição de todos os quiosques das praias de Itapuã e Itaparica, sem construção de nenhuma nova unidade. Foi então que a administração municipal propôs a substituição dos 46 quiosques hoje existentes por 20 novos, padronizados e com estruturas adequadas para receber cidadãos e turistas, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.
"A responsabilidade dos novos quiosques é dos concessionários. Eles terão concessão de 20 anos prorrogáveis por mais 20 para fazer o investimento de construção dos quiosques. A justiça determinou a demolição de todos os quiosques. Eles poderão construir quando a prefeitura terminar a demolição. Estamos dando isenção de aluguel de cinco anos, permitindo que eles façam esse investimento na realização da obra"
NOVOS QUIOSQUES
O secretário detalha que os novos quiosques seguirão um padrão de arquitetura. Os espaços terão 130 m², um conjunto de 11 mesas com cadeiras em uma área coberta, banheiros masculino, feminino e para pessoas com necessidades especiais, além de cozinha, depósito e ligação de esgoto adequada.
VEJA QUEM SÃO OS GANHADORES
- Mercedes Pereira Caldas
- E.C.S Pimentel
- M.M Shumack
- Maurício de Freitas Filgueiras
- Botiquim do André Comércio LTDA
- José Carlos de Araújo Bar e Restaurante
- Maria Elizabete Milke
- Vilete Comércio Restaurante Eirelli
- Maria Helena Sarcinelli Neves
- Adriano Teixeira da Silva
- Souza e Rosi Bar e Lanchonete LTDA
- José Cícero da Silva
- Elaine das Graças Cardoso de Sá