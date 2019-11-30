Vila Velha diz quem vai ocupar novos quiosques de Itaparica e Itapoã

"A responsabilidade dos novos quiosques é dos concessionários. Eles terão concessão de 20 anos prorrogáveis por mais 20 para fazer o investimento de construção dos quiosques. A justiça determinou a demolição de todos os quiosques. Eles poderão construir quando a prefeitura terminar a demolição. Estamos dando isenção de aluguel de cinco anos, permitindo que eles façam esse investimento na realização da obra"