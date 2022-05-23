Santa Teresa: continuidade das fiscalizações é vital para frear desmatamento

Operação da polícia para combater o desmatamento na região de Santa Teresa Crédito: Ricardo Medeiros

Santa Teresa , na região serrana do Espírito Santo , é uma cidade charmosa, repleta de atrativos turísticos, sobretudo na temporada de inverno: gastronomia em ascensão, festival de música que atrai um público cativo, rodeada por história, cultura e arquitetura dos imigrantes italianos. Tudo muito importante para se consolidar economicamente, fortalecendo empreendimentos e criando empregos.

Mas essa efervescência de Santa Teresa também atrai oportunistas. Há um contraponto maléfico que vem sendo registrado nos últimos anos, relativo à especulação imobiliária nas zonas rurais do município, onde o desmatamento ilegal vem sendo praticado para a construção de casas e condomínios em esquemas que realizam o parcelamento irregular do solo como forma de levantar mais imóveis em locais onde isso não é permitido. A escalada da degradação se dá a olhos vistos por quem passa pela região, mas um sobrevoo de drone realizado por este jornal em 2020 deu a dimensão do estrago

No embate entre preservação e desenvolvimento, é sempre possível escolher o caminho do meio, o da sustentabilidade. A região de Santa Teresa tem reservas preservadas e em recuperação de Mata Atlântica que, com o desmatamento feito no varejo nessas pequenas propriedades, aos poucos vão desaparecendo.

Esta segunda fase da operação, realizada pela Polícia Ambiental em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), vai averiguar ainda 11 pontos suspeitos no município. A Operação Curupira I já havia realizado fiscalização semelhante em Domingos Martins na semana anterior.

Chegou-se a um ponto crítico das ocupações ilegais que fiscalizações precisam ser cada vez mais recorrentes. Em Santa Teresa, não é preciso ir muito longe para flagrar esses crimes, mas hoje é possível para o poder público fazer uso de tecnologia, como as imagens de drones, para ganhar agilidade e começar a inibir esses crimes ambientais. Indo além das multas e processando judicialmente os responsáveis. É preciso estar um passo à frente.