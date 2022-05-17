Denúncia de Pazolini: provas são cruciais para quem acusa e para acusados

O prefeito Lorenzo Pazolini, em imagem reproduzida de vídeo, quando faz acusações contra o governo do ES Crédito: Reprodução

O discurso não foi direto, mas foi óbvio. A acusação foi explícita, mesmo que Pazolini não tenha citado nenhum nome, nem mesmo o do local onde a reunião teria ocorrido, o Palácio Anchieta , descrito por ele como um "palácio no centro da cidade que leva o nome de uma autoridade cristã católica".

O teor da incriminação coloca em xeque a idoneidade de membros do Executivo estadual. Pazolini afirmou que, em visita ao Palácio Anchieta, foram oferecidos a ele investimentos em obras e melhorias para Vitória, com uma condição: o gestor municipal deveria participar de um esquema de cartas marcadas. "A licitação tinha ganhador", denunciou Pazolini no vídeo. A mensagem do prefeito de Vitória foi a de que há corrupção no governo estadual.

E o prefeito afirmou na gravação ter provas. Diante de uma denúncia informal, realizada supostamente com público presente e reproduzida nas redes sociais, não há dúvidas de que o ônus da prova cabe a Pazolini. A Procuradoria Geral do Estado (PGE), responsável pelo assessoramento jurídico do Executivo estadual, ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado contra Pazolini, exigindo essas provas.

O MP estadual tem a chance e o compromisso de defender o interesse público com o detalhamento da acusação feita por Pazolini. Se houver confirmação do que foi dito pelo prefeito, as investigações terão por obrigação o rigor processual, com amplo direito de defesa aos acusados. O que não pode é haver suspeita sobre os atos do governo estadual sem uma apuração profunda. Com a devida punição caso malfeitos sejam comprovados.

Todas as acusações sobre condutas que lesam a máquina pública são graves pelo dano que provocam ao cidadão. Fraudes licitatórias são um câncer na administração pública e devem ser combatidas com a lei. Indícios de corrupção precisam ser investigados com rigor, em qualquer governo, em qualquer circunstância.