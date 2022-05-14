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Pazolini acusa governo do ES de fraude em licitação; Estado exige provas

O prefeito de Vitória afirma que participou de reunião em que integrantes do governo teriam oferecido investimentos ao município, mas que a licitação já teria uma empresa definida para executar os projetos

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 20:56

Michelli Angeli

Michelli Angeli

Publicado em 

14 mai 2022 às 20:56
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante discurso em que afirma ter recebido proposta para participar de esquema fraudulento durante uma reunião no Palácio Anchieta, em 2021. Em resposta à acusação, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado contra Pazolini e exige provas.  
O discurso teria acontecido neste sábado (14), durante inauguração da Escola Municipal Padre Guido Ceotto, em Jardim Camburi, conforme consta na representação do governo contra o prefeito. 
Nas imagens, Pazolini não fala em nenhum momento o nome do local em que a reunião aconteceu, mas descreve com detalhes. "Em determinado momento do ano passado, eu fui convidado a comparecer a uma reunião em um palácio no centro da cidade que leva o nome de uma autoridade cristã católica", descreveu.
Na sequência, ele afirma que foram ofertados projetos de obras e melhorias para Vitória, que seriam realizadas desde que o gestor aceitasse participar de um esquema, do qual já estaria determinada a empresa vencedora de uma licitação ainda não aberta.
Em nenhum momento Pazolini cita o nome dos envolvidos na conversa ou da empresa. E, embora ele também não cite nominalmente o governador Renato Casagrande, ele relata que a proposta foi passada por uma "autoridade X" e faz referências a episódios denunciados na atual gestão, como as tendas, contratadas no início da pandemia para barreiras sanitárias, e a aquisição de álcool em gel, produto adquirido em larga escala durante o enfrentamento à pandemia. 
"A licitação tinha vencedor sem ter começado e a obra só poderia ser executada por determinada empresa. E é por isso que nós estávamos vendo o que estamos vendo no Espírito Santo, é por isso que tem tenda e que tem álcool gel no Espírito Santo", declarou.
Pazolini acusa governo do ES de fraude em licitação; Estado exige provas

O QUE DIZ O GOVERNO DO ESTADO

O Governo do Espírito Santo foi procurado pela reportagem, e preferiu se pronunciar por meio de nota, onde afirma que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) iria ingressar com uma representação no Ministério Público Estadual (MPES) para que Lorenzo Pazolini informe imediatamente a quem está se referindo e comprove suas acusações, sob pena de ser processado criminalmente por ofensa à honra provocada por imputações inverídicas. 
Durante a tarde de sábado, o Estado divulgou a representação já formalizada no MPES. Confira:

Arquivos & Anexos

Representação do Governo do ES

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O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A equipe de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória, em contato por telefone e e-mail durante a tarde, para esclarecer aspectos que não foram informados no vídeo, inclusive quando aconteceu a reunião e também por que só após meses o prefeito se manifestou sobre o caso, mas até a publicação da matéria não houve posicionamento oficial do prefeito ou da administração. 
Seguem as perguntas feitas e não respondidas
  • Quando o prefeito falou para o público do vídeo?
  • Por que apenas agora, após meses da reunião citada, o prefeito está se manifestando?
  • As acusações feitas em vídeo foram formalizadas perante os órgãos de investigação, como o Ministério Público? Se foram, quais órgãos e quando?
  • Quais pessoas participaram da reunião citada pelo prefeito e quem teria falado sobre a licitação?
  • Qual seria a empresa beneficiada?
  • Quando esse encontro aconteceu?
  • O prefeito afirma que há provas. Quais são as provas e elas podem ser compartilhadas conosco?
A reportagem será atualizada assim que os questionamentos forem respondidos. 

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