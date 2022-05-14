Pazolini acusa governo do ES de fraude em licitação; Estado exige provas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante discurso em que afirma ter recebido proposta para participar de esquema fraudulento durante uma reunião no Palácio Anchieta, em 2021. Em resposta à acusação, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou com uma representação no Ministério Público do Estado contra Pazolini e exige provas.

O discurso teria acontecido neste sábado (14), durante inauguração da Escola Municipal Padre Guido Ceotto, em Jardim Camburi, conforme consta na representação do governo contra o prefeito.

Nas imagens, Pazolini não fala em nenhum momento o nome do local em que a reunião aconteceu, mas descreve com detalhes. "Em determinado momento do ano passado, eu fui convidado a comparecer a uma reunião em um palácio no centro da cidade que leva o nome de uma autoridade cristã católica", descreveu.

Na sequência, ele afirma que foram ofertados projetos de obras e melhorias para Vitória, que seriam realizadas desde que o gestor aceitasse participar de um esquema, do qual já estaria determinada a empresa vencedora de uma licitação ainda não aberta.

"A licitação tinha vencedor sem ter começado e a obra só poderia ser executada por determinada empresa. E é por isso que nós estávamos vendo o que estamos vendo no Espírito Santo, é por isso que tem tenda e que tem álcool gel no Espírito Santo", declarou.

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O QUE DIZ O GOVERNO DO ESTADO

O Governo do Espírito Santo foi procurado pela reportagem, e preferiu se pronunciar por meio de nota, onde afirma que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) iria ingressar com uma representação no Ministério Público Estadual (MPES) para que Lorenzo Pazolini informe imediatamente a quem está se referindo e comprove suas acusações, sob pena de ser processado criminalmente por ofensa à honra provocada por imputações inverídicas.

Durante a tarde de sábado, o Estado divulgou a representação já formalizada no MPES. Confira:

Arquivos & Anexos Representação do Governo do ES Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 167kb Baixar

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Gazeta procurou a A equipe deprocurou a Prefeitura de Vitória , em contato por telefone e e-mail durante a tarde, para esclarecer aspectos que não foram informados no vídeo, inclusive quando aconteceu a reunião e também por que só após meses o prefeito se manifestou sobre o caso, mas até a publicação da matéria não houve posicionamento oficial do prefeito ou da administração.

Seguem as perguntas feitas e não respondidas:

Quando o prefeito falou para o público do vídeo?

Por que apenas agora, após meses da reunião citada, o prefeito está se manifestando?

As acusações feitas em vídeo foram formalizadas perante os órgãos de investigação, como o Ministério Público? Se foram, quais órgãos e quando?

Quais pessoas participaram da reunião citada pelo prefeito e quem teria falado sobre a licitação?

Qual seria a empresa beneficiada?

Quando esse encontro aconteceu?

O prefeito afirma que há provas. Quais são as provas e elas podem ser compartilhadas conosco?