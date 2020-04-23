Após contratação milionária, governo do ES busca novo fornecedor para tendas

Cada barreira sanitária custa, hoje, R$ 74.200. Governo espera encontrar valores mais baixos. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após contratar uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim , sem licitação e a um custo de R$ 4,4 milhões para fornecer tendas e outros equipamentos necessários à implantação de barreiras sanitárias no Espírito Santo, o governo estadual decidiu ir em busca de outro fornecedor, que ofereça valores mais baixos. O serviço já está sendo prestado em quatro locais, mas, de acordo com o subsecretário de administração e financiamento de atenção à saúde, Rafael Grossi, a substituição pode acontecer ainda nesta quinta-feira (23).

O contrato atual, publicado no Diário Oficial no dia 8 deste mês, coloca a empresa Play City Eventos como fornecedora de equipamentos como tendas, grades de proteção, cadeiras e mesas para a realização de barreiras sanitárias em todo o Estado. O valor, R$ 4.447.200 mensais, é para a locação do material necessário para dez barreiras em um período de seis meses, que poderia ser prorrogado de acordo com a necessidade. A contratação gerou questionamentos nas redes sociais, principalmente em relação ao aluguel das tendas.

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Elas apresentam valor unitário de R$ 20 mil por mês. A Gazeta apurou, consultando valores com outras empresas do ramo, que a mesma tenda, para compra, pode ser encontrada na faixa de R$ 9 mil a R$ 12 mil na Grande Vitória. Os valores para aluguel ficam próximos a R$ 950 mensais.

O subsecretário argumenta que, com o isolamento social, a procura caiu e, por isso, os valores de agora estão mais baratos aqueles encontrados anteriormente: Eventos sociais foram cancelados, essa área de locação para eventos é uma das que mais foi prejudicada com o isolamento e, por isso, os valores caíram. Quando tomamos conhecimento disso, no dia 17, pedi para minha equipe uma nova pesquisa de mercado para uma nova contratação.

O prazo para entrega de novos orçamentos acabou nesta quarta-feira (22) às 14h e a nova empresa poderia ser definida ainda nesta quinta.

CONTRATO SEM LICITAÇÃO

A escolha da empresa atual foi feita sem licitação, já que, devido ao momento atual, o governo estadual pode efetuar contratações sem o processo licitatório para agilizar a compra de itens necessários no combate à pandemia. Nesse caso, é necessário, apenas, de duas referências de preço de mercado e uma comparação com valores cobrados pelas empresas em outros contratos públicos e privados.

No caso da Play City Eventos, Grossi afirma que foram considerados os serviços já prestados pela empresa para outra secretaria estadual. Essa empresa ganhou um processo licitatório feito pela Secretaria da Agricultura em 2016 e, desde então, presta serviços para o Estado. Além disso, também foi feita uma comparação de valores e vimos que era a melhor oferta do mercado.

O subsecretário também afirmou que a escolha foi feita de forma emergencial. Tivemos que fazer esse levantamento de um dia para o outro, era urgente a instalação das barreiras sanitárias, principalmente nas divisas do Estado, aponta.

As quatro barreiras que estão funcionando são fornecidas pela empresa já contratada, no valor unitário de R$ 74.120 por mês. A Gazeta procurou novamente nesta quinta a Secretaria de Estado da Saúde para saber se haverá a substituição e como será o pagamento para a primeira empresa contratada desses serviços que já estão sendo realizados, mas ainda não recebeu respostas.

EMPRESA NÃO COMENTA VALORES

A reportagem entrou em contato, por telefone, com a empresa Play City Eventos. No primeiro contato, um funcionário que disse trabalhar no departamento financeiro afirmou não saber da existência do contrato mencionado, apesar de confirmar que a empresa atua nessa atividade. Em seguida, a ligação caiu.

Retornamos e um outro senhor, apresentado como responsável pela empresa, não quis se identificar e nem responder às perguntas relacionadas ao valor cobrado pelo serviço e se, de fato, os valores de mercado teriam caído devido à crise causada pela pandemia.