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Coronavírus

Barreiras sanitárias abordaram quase 100 mil pessoas nas divisas do ES

São quatro barreiras em operação na BR 101 Sul (Mimoso do Sul), BR 101 Norte (Pedro Canário), BR 262 (Iúna) e BR 259 (Baixo Guandu).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 17:59

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 17:59

Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu
Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Idaf
O Governo do Espírito Santo anunciou, no final da tarde desta segunda-feira (13), que 93 mil pessoas e mais de 55 mil veículos já foram abordados nas barreiras sanitárias que foram implantadas nas divisas do Estado. Os pontos de controle visam barrar a entrada de pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus no ESAs barreiras começaram a operar no dia 25 de março.
São quatro barreiras em operação,  na BR 101 Sul (Mimoso do Sul), BR 101 Norte (Pedro Canário), BR 262 (Iúna) e BR 259 (Baixo Guandu). O trabalho de controle sanitário nas divisas do Espírito Santo está sendo realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Barreira Sanitária em Mimoso do Sul
Barreira Sanitária em Mimoso do Sul Crédito: Idaf
Os veículos, tanto de passageiros, quanto de cargas, estão sendo abordados nos pontos de controle. Os condutores e ocupantes são submetidos a um questionário, com perguntas pré-determinadas,  que tem o objetivo de identificar possíveis focos de transmissão do coronavírus.
Além disso, está sendo feita uma medição de temperatura. Caso a pessoa apresente febre, ou outro sintoma compatível com a Covid-19, é orientada a procurar uma unidade de saúde.

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