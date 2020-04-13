Barreiras sanitárias abordaram quase 100 mil pessoas nas divisas do ES

Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Idaf

São quatro barreiras em operação, na BR 101 Sul (Mimoso do Sul), BR 101 Norte (Pedro Canário), BR 262 (Iúna) e BR 259 (Baixo Guandu). O trabalho de controle sanitário nas divisas do Espírito Santo está sendo realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Barreira Sanitária em Mimoso do Sul Crédito: Idaf

Os veículos, tanto de passageiros, quanto de cargas, estão sendo abordados nos pontos de controle. Os condutores e ocupantes são submetidos a um questionário, com perguntas pré-determinadas, que tem o objetivo de identificar possíveis focos de transmissão do coronavírus.