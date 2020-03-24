Coronavírus: ES vai ter barreira sanitária nas BRs e no aeroporto

Divisa do Espírito Santo com o Estado do Rio de Janeiro, na BR 101 Sul Crédito: Google Earth

O governo do Estado decidiu ampliar os controles da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, e vai implantar uma barreira sanitária nas BRs 101 e 262 a partir desta quarta-feira (24). O movimento é para impedir ou dificultar a entrada de pessoas que tenham sintomas de coronavírus , ou venham de lugares em que a transmissão já se alastrou.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), irão atuar nesta fiscalização a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e os fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), e posteriormente também atuarão servidores da Secretaria de Saúde dos municípios, ou do Estado.

"Eles farão medição de temperatura, e estarão tomando as decisões para que a gente possa controlar efetivamente a entrada de pessoas no Estado. A saída também, ver se as pessoas estão com algum sintoma, alguma virose. Nos próximos dias, também colocaremos uma barreira sanitária no Aeroporto de Vitória, apesar de que temos pouca gente chegando e saindo, mas é bom que tenha um local para que faça entrevista e verifique as condições de saúde de quem está chegando no Estado", declarou.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que na ação serão abordados veículos por amostragem e as pessoas vão ter a temperatura verificada e também deverão a responder algumas questões sobre sua condição clínica.

Conforme o resultado dessa investigação (febre, tosse e outros sintomas respiratórios), a pessoa será encaminhada para um serviço de saúde próximo. No local, receberá as orientações sobre como proceder.

"A princípio, ninguém será obrigado a interromper viagem se estiver indo embora do Espírito Santo, mas deverá seguir as condutas de isolamento quando chegar ao destino. Já a autorização para a entrada só será dada se não houver sintomas e, caso contrário, a pessoa deverá adotar as medidas que forem recomendadas pelo serviço de saúde, inclusive, ir embora".

Nésio acrescentou que é esperada para esta semana a proibição de circulação de ônibus interestaduais, o que vai contribuir para o trabalho nas divisas. A decisão cabe ao governo federal. Casagrande já solicitou às prefeituras, em reunião com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) nesta segunda (23), que elas auxiliem na fiscalização nas rodoviárias abordando quem está chegando pelos ônibus.

Também na segunda-feira, Casagrande já havia afirmado que na reunião realizada entre os governadores, do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), também contou com o ministro dos Transportes, Tarcísio de Freitas, que fez um alerta para que não se paralise o transporte de cargas, e concordou com o fechamento da rodovia Vitória-Minas.

"A medida de fechamento de divisas precisa ser muito bem pensada, porque não podemos impedir o transporte de carga: o alimento, o remédio, o equipamento, tudo que faz minimamente a gente funcionar nos hospitais e nas unidades de saúde. Vamos fazer agora a barreira sanitária, e vamos avaliando medida a meda. Já restringimos muito a atividade econômica", afirmou Casagrande.