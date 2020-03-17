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Transporte público

Rodoviários do ES pedem álcool gel e redução de frota contra coronavírus em ônibus

Entre as iniciativas sugeridas pelo Sindirodoviários, estão o uso de álcool em gel disponível para a categoria, além da diminuição da frota, para evitar mais trabalhadores expostos

Publicado em 17 de Março de 2020 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 12:19
Transcol terá operação especial para os jogos no Kleber Andrade Crédito: Ceturb/Divulgação
Preocupados com o coronavírus, membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários) enviaram nesta terça-feira (17) um ofício para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), solicitando uma reunião para tratar de medidas de prevenção. Entre as iniciativas sugeridas pelo Sindicato, estão o uso de álcool em gel disponível aos rodoviários e diminuição da frota, para evitar mais trabalhadores expostos. 
De acordo com o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, foi após a suspensão das aulas das redes públicas e privadas que o Sindicato protocolou na Sesa um ofício marcando uma reunião para saber o que pode ser providenciado para prevenir a categoria. 
"É uma categoria que está no topo de risco de contágio, por haver contato com muitas pessoas durante todo o dia. Eles trabalham em carros fechados, com ar-condicionado, causando ambiente de aglomeração. O sindicato tem recebido rodoviários preocupados, perguntando o que está sendo feito por eles. Sugerimos ao menos álcool em gel disponível aos trabalhadores e diminuição da frota para menos motoristas ficarem expostos aos riscos. Nossa ideia é somar para sair dessa situação", afirmou.
Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não comentou o caso. Por nota, o GVBus limitou-se a dizer  que "somente o governo vai falar sobre essa situação". 
A reportagem também procurou a Sesa na manhã desta terça e a matéria será atualizada assim que houver uma resposta. 

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