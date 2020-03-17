Rodoviários do ES pedem álcool gel e redução de frota contra coronavírus em ônibus

"É uma categoria que está no topo de risco de contágio, por haver contato com muitas pessoas durante todo o dia. Eles trabalham em carros fechados, com ar-condicionado, causando ambiente de aglomeração. O sindicato tem recebido rodoviários preocupados, perguntando o que está sendo feito por eles. Sugerimos ao menos álcool em gel disponível aos trabalhadores e diminuição da frota para menos motoristas ficarem expostos aos riscos. Nossa ideia é somar para sair dessa situação", afirmou.