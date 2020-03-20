Bolsonaro critica fechar rodovias e aeroportos: 'Economia não pode parar'

O presidente ressaltou a necessidade da manutenção da produção de remédios, da logística de transporte de cargas e da indústria alimentícia.

Segundo o presidente, o governo recebeu cerca de 35 propostas do setor produtivo nos últimos dias e que algumas foram acatadas com apoio do Congresso Nacional. Segundo ele, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões em emendas parlamentares e de bancada para custear medidas para enfrentar a epidemia de coronavírus.