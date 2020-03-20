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Coronavírus

Bolsonaro critica fechar rodovias e aeroportos: 'Economia não pode parar'

O presidente ressaltou a necessidade da manutenção da produção de remédios, da logística de transporte de cargas e da indústria alimentícia

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:23
Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da iniciativa privada Crédito: Isac Nobrega/PR
Em videoconferência com empresários do setor produtivo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão de alguns governadores de fechar rodovias e aeroportos para conter a disseminação do novo coronavírus no país. Ele afirmou que não é o momento para criar pânico e que "a economia não pode parar".
O presidente ressaltou a necessidade da manutenção da produção de remédios, da logística de transporte de cargas e da indústria alimentícia.

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Segundo o presidente, o governo recebeu cerca de 35 propostas do setor produtivo nos últimos dias e que algumas foram acatadas com apoio do Congresso Nacional. Segundo ele, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões em emendas parlamentares e de bancada para custear medidas para enfrentar a epidemia de coronavírus.

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