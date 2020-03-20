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Covid-19

Mandetta diz que curva de transmissão do coronavírus só terá queda brusca em setembro

A declaração foi dada durante videoconferência de Bolsonaro com empresários nesta sexta-feira (20)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:01
Ministro da Saúde André Luiz Mandetta Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta sexta-feira (20) que a curva de transmissão do novo coronavírus no Brasil só deve apresentar "queda profunda" em setembro.
A declaração foi dada por Mandetta durante videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com empresários.
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"No mundo ocidental, onde as informações são mais fidedignas [...], fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão, [que] ele é muito competente", declarou o ministro.
"São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho [de transmissão]. A gente imagina que ela vai pegar velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida, isso vai durar os meses de abril, maio, junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração. O mês de julho deve começar o platô. Em agosto o platô vai começar a mostrar tendência de queda e aí a queda em setembro é profunda, tal qual a de março na China", concluiu.
Ainda segundo o ministro, pelas projeções atuais o sistema brasileiro de saúde entraria em colapso em abril. Para evitar isso, continuou o ministro, o governo pode ser obrigado a "segurar a movimentação" de pessoas para tentar diminuir a velocidade da transmissão.
"O que é um colapso? Você pode ter o dinheiro, o plano de saúde, mas simplesmente não há sistema para você entrar", explicou.

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