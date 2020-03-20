Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodízio do "JN" suspenso

Coronavírus: apresentador da Globo respira com ajuda de aparelhos

Marcelo Magno tem 37 anos, está na UTI, respirando com ajuda de aparelhos depois de ser diagnosticado com o novo coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 09:46
O apresentador Marcelo Magno Crédito: TV Globo/Reprodução
Marcelo Magno, de 37 anos, apresentador do rodízio do "Jornal Nacional", da Globo, está internado por conta do novo coronavírus. A TV Clube, para a qual o jornalista trabalha, informou que ele está internado há 4 dias. 
Segundo último boletim médico que foi divulgado, Magno está sob observação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O apresentador respira com a ajuda de aparelhos, de acordo com informações do Correio 24h. 

Veja Também

Geisy diz que vibrador virou amigo de isolamento: "Explorar sexualmente"

Após quase demissão da Globo, Stênio Garcia é chamado para novela

Coronavírus: Globo suspende rodízio com Philipe Lemos no Jornal Nacional

O primeiro teste que o jornalista fez deu negativo para a Covid-19, mas a contraprova comprovou que o jornalista estava infectado com a doença. No Piaí, de onde ele é natural, já são 65 casos sob suspeita do novo vírus. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados