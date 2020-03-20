Coronavírus: apresentador da Globo respira com ajuda de aparelhos

Segundo último boletim médico que foi divulgado, Magno está sob observação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O apresentador respira com a ajuda de aparelhos, de acordo com informações do Correio 24h.

O primeiro teste que o jornalista fez deu negativo para a Covid-19, mas a contraprova comprovou que o jornalista estava infectado com a doença. No Piaí, de onde ele é natural, já são 65 casos sob suspeita do novo vírus.