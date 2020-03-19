Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Coronavírus: Globo suspende rodízio com Philipe Lemos no Jornal Nacional

Até que seja controlado o surto da Covid-19, os sábados do "Jornal Nacional" voltarão a ser como antes, sem o rodízio com apresentadores das afiliadas da emissora

Publicado em 19 de Março de 2020 às 11:45

Públicado em 

19 mar 2020 às 11:45
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Philipe Lemos na bancada do "Jornal Nacional" Crédito: Reprodução
Os Estúdios Globo vêm tomando todas as medidas que estão ao alcance para ajudar a evitar a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Gravações de novelas foram paralisadas, programas são gravados com auditório vazio ou retirados do ar e o telespectador acompanha de perto mudanças constantes na grade, que estão entre as ações já tomadas pela emissora.
Agora, por decisão prudente, o alto escalão da Vênus Platinada anunciou que vai suspender até segunda ordem o rodízio de apresentadores das afiliadas da Rede Globo para o “Jornal Nacional”, do qual faz parte o âncora do “ES1”, da TV GazetaPhilipe Lemos.
Depois de participar do projeto especial de 50 anos do telejornal de maior prestígio e credibilidade do Brasil, no ano passado, Philipe já havia retornado para a bancada, no último dia 29 de fevereiro, juntamente com Ana Lídia Daibes, de Rondônia.
Após o segundo sucesso em rede nacional e muitas manchetes em portais do País inteiro, o “apresentador gato do ‘JN” – como o bonitão é chamado na web – até comentou sobre os bastidores da Globo com o trio de jornalistas do Sexta-Fire, web programa de A GAZETA, que é apresentado por este colunista ao lado de Gustavo Cheluje e Erik Oakes.

COM A PALAVRA, BRUNO DALVI, O EDITOR-CHEFE DA TV GAZETA

A coluna, que não dorme no ponto, foi atrás do editor-chefe da TV GazetaBruno Dalvi, logo na manhã desta quinta (19), quando descobriu que o apresentador capixaba não iria mais à bancada mais famosa do telejornalismo brasileiro nas próximas datas agendadas.
Bruno reitera o que foi decretado pela emissora: “Quanto menos deslocamento, melhor. Quanto menos circulação de pessoas, melhor. Aeroporto, táxi, hotel... É tudo o que não devemos incentivar. Por isso, a decisão de suspender o rodízio durante a pandemia”.
Em bate-papo rápido, ele ainda completou: “Não faz sentido mantermos uma proposta dessa no momento atual. Permitir que os apresentadores se desloquem até o RJ, que já vive uma situação crítica, é incoerente com o que o país precisa”.
Philipe voltará ao rodízio dos sábados da Globo assim que o surto da Covid-19 for controlado no Brasil.

Veja Também

Alemão do Forró lança música sobre coronavírus: “Conscientizar”

Designer capixaba com coronavírus fala dos sintomas e mostra a rotina em casa

Ex-vendedor de picolé, capixaba vira megaempresário na Inglaterra

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

espírito santo philipe lemos Rede Globo TV Gazeta Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados