Coronavírus: Globo suspende rodízio com Philipe Lemos no Jornal Nacional

Os Estúdios Globo vêm tomando todas as medidas que estão ao alcance para ajudar a evitar a pandemia do novo coronavírus
no Brasil. Gravações de novelas foram paralisadas, programas são gravados com auditório vazio ou retirados do ar e o telespectador acompanha de perto mudanças constantes na grade, que estão entre as ações já tomadas pela emissora.
Agora, por decisão prudente, o alto escalão da Vênus Platinada anunciou que vai suspender até segunda ordem o rodízio de apresentadores das afiliadas da Rede Globo
para o “Jornal Nacional
”, do qual faz parte o âncora do “ES1”, da TV Gazeta
, Philipe Lemos
.
Depois de participar do projeto especial de 50 anos do telejornal de maior prestígio e credibilidade do Brasil, no ano passado, Philipe já havia retornado para a bancada, no último dia 29 de fevereiro, juntamente com Ana Lídia Daibes, de Rondônia.
A coluna, que não dorme no ponto, foi atrás do editor-chefe da TV Gazeta
, Bruno Dalvi
, logo na manhã desta quinta (19), quando descobriu que o apresentador capixaba não iria mais à bancada mais famosa do telejornalismo brasileiro nas próximas datas agendadas.
Bruno reitera o que foi decretado pela emissora: “Quanto menos deslocamento, melhor. Quanto menos circulação de pessoas, melhor. Aeroporto, táxi, hotel... É tudo o que não devemos incentivar. Por isso, a decisão de suspender o rodízio durante a pandemia”.
Em bate-papo rápido, ele ainda completou: “Não faz sentido mantermos uma proposta dessa no momento atual. Permitir que os apresentadores se desloquem até o RJ, que já vive uma situação crítica, é incoerente com o que o país precisa”.
Philipe voltará ao rodízio dos sábados da Globo assim que o surto da Covid-19 for controlado no Brasil.