Coronavírus: Globo suspende rodízio com Philipe Lemos no Jornal Nacional

Philipe Lemos na bancada do "Jornal Nacional" Crédito: Reprodução

Os Estúdios Globo vêm tomando todas as medidas que estão ao alcance para ajudar a evitar a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Gravações de novelas foram paralisadas, programas são gravados com auditório vazio ou retirados do ar e o telespectador acompanha de perto mudanças constantes na grade, que estão entre as ações já tomadas pela emissora.

Depois de participar do projeto especial de 50 anos do telejornal de maior prestígio e credibilidade do Brasil, no ano passado, Philipe já havia retornado para a bancada, no último dia 29 de fevereiro, juntamente com Ana Lídia Daibes, de Rondônia.

COM A PALAVRA, BRUNO DALVI, O EDITOR-CHEFE DA TV GAZETA

A coluna, que não dorme no ponto, foi atrás do editor-chefe da TV Gazeta Bruno Dalvi , logo na manhã desta quinta (19), quando descobriu que o apresentador capixaba não iria mais à bancada mais famosa do telejornalismo brasileiro nas próximas datas agendadas.

Bruno reitera o que foi decretado pela emissora: “Quanto menos deslocamento, melhor. Quanto menos circulação de pessoas, melhor. Aeroporto, táxi, hotel... É tudo o que não devemos incentivar. Por isso, a decisão de suspender o rodízio durante a pandemia”.

Em bate-papo rápido, ele ainda completou: “Não faz sentido mantermos uma proposta dessa no momento atual. Permitir que os apresentadores se desloquem até o RJ, que já vive uma situação crítica, é incoerente com o que o país precisa”.