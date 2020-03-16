Ex-vendedor de picolé, capixaba vira megaempresário na Inglaterra

O empresário capixaba Kleber Magalhães Crédito: Arquivo pessoal

Quando Kleber Magalhães tinha 9 anos, ainda na década de 1970, ele decidiu ir vender picolés na Praia da Costa, em Vila Velha. Na época, ele ainda morava no Espírito Santo . Hoje, 48 anos depois, o capixaba é dono do maior grupo de gastronomia brasileira do Reino Unido, o Bem Brasil Restaurants.

São cinco unidades na Inglaterra, que já receberam dezenas de celebridades do mundo inteiro. Ao todo, são três churrascarias que levam o mesmo nome do conglomerado de empresas e duas unidades do Pizza Place, restaurantes especializados na cozinha italiana.

Crédito: Arquivo pessoal

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"Mais recentemente, em 2018, abrimos uma parceria com os proprietários do The Cavern Club. Trata-se de um restaurante chamado Festival Bar & Grill, em Liverpool, bem em frente ao Cavern", complementa.

O investimento inicial para isso tudo foi de 100 mil libras, o que equivale a algo em torno de R$ 600 mil - na cotação atual. Mas também é fruto de muito trabalho do capixaba que deixou o país em 1988.

"Antes de ir para o Reino Unido, eu já estava em Toronto, no Canadá, 'fugindo' da crise pela qual o Brasil passava com o Plano Cruzado. Morei no Canadá entre 1988 e 1990 já tentando uma vida melhor", lembra.

"Acredito que perseverança e uma boa dose de sorte fizeram diferença na minha trajetória. Também acho que estava no lugar certo na hora certa. Abri a primeira casa em Manchester, em 2007, e jogadores de futebol que passavam pelo local frequentavam nosso espaço e viravam 'embaixadores'. Convidavam seus colegas de outras culturas e países para experimentar o tradicional churrasco brasileiro" Kleber Magalhães - Empresário

Fotos mostram rede Bem Brasil Restaurants, do capixaba Kleber Magalhães, na Inglaterra, Reino Unido Crédito: Arquivo pessoal

OPORTUNIDADE

Logo que decidiu investir alto na gastronomia brasileira na terra de Elizabeth II , Kleber viu um nicho de mercado que não era explorado até então. Talvez, daí, seu sucesso tamanho décadas depois.

"Os ingleses ficaram maravilhados com a possibilidade de 'levar vantagem' em poder comer a quantidade que quisessem do buffet liberado por um preço fixo, como também experimentar vários tipos de cortes de carne até então desconhecidos na região", corrobora.

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Até então, o capixaba só havia mapeado uma pequena churrascaria aberta em um bairro chamado Bayswater, mas constatou que, com o serviço limitado, ele teria oportunidades de crescer no mesmo ramo. "Eles (dessa churrascaria) eram voltados a atender mais o público só brasileiro", fala.

Nessa brecha é que o capixaba surfa até hoje, com planos de continuar expandindo o negócio. "Estou tocando alguns projetos, até alguns no Brasil, e em breve devo ter mais novidades", adianta.