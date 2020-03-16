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Pedro Permuy

Ex-vendedor de picolé, capixaba vira megaempresário na Inglaterra

Kleber Magalhães se orgulha das cinco unidades de seu restaurante oferecendo o buffet brasileiro. Recebendo celebridades, ele tem até parceria com irmã de John Lennon

Publicado em 16 de Março de 2020 às 09:00

Públicado em 

16 mar 2020 às 09:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O empresário capixaba Kleber Magalhães Crédito: Arquivo pessoal
Quando Kleber Magalhães tinha 9 anos, ainda na década de 1970, ele decidiu ir vender picolés na Praia da Costa, em Vila Velha. Na época, ele ainda morava no Espírito Santo. Hoje, 48 anos depois, o capixaba é dono do maior grupo de gastronomia brasileira do Reino Unido, o Bem Brasil Restaurants.
São cinco unidades na Inglaterra, que já receberam dezenas de celebridades do mundo inteiro.  Ao todo, são três churrascarias que levam o mesmo nome do conglomerado de empresas e duas unidades do Pizza Place, restaurantes especializados na cozinha italiana.
  Crédito: Arquivo pessoal
  Crédito: Arquivo pessoal
  Crédito: Arquivo pessoal
"Mais recentemente, em 2018, abrimos uma parceria com os proprietários do The Cavern Club. Trata-se de um restaurante chamado Festival Bar & Grill, em Liverpool, bem em frente ao Cavern", complementa.
O investimento inicial para isso tudo foi de 100 mil libras, o que equivale a algo em torno de R$ 600 mil - na cotação atual. Mas também é fruto de muito trabalho do capixaba que deixou o país em 1988.
"Antes de ir para o Reino Unido, eu já estava em Toronto, no Canadá, 'fugindo' da crise pela qual o Brasil passava com o Plano Cruzado. Morei no Canadá entre 1988 e 1990 já tentando uma vida melhor", lembra.
"Acredito que perseverança e uma boa dose de sorte fizeram diferença na minha trajetória. Também acho que estava no lugar certo na hora certa. Abri a primeira casa em Manchester, em 2007, e jogadores de futebol que passavam pelo local frequentavam nosso espaço e viravam 'embaixadores'. Convidavam seus colegas de outras culturas e países para experimentar o tradicional churrasco brasileiro"
Kleber Magalhães - Empresário
Atualmente, Kleber não sabe dizer em quanto o seu patrimônio é avaliado, mas se a coluna fosse chutar, passaria da casa do milhão (de libras, é claro). Não bastasse ciceronear os famosos, ele também tem uma celebridade no seu time de gestão atual: "Entre os proprietários do Festival Bar & Grill, temos a honra de dizer que faz parte da nossa diretoria a Julia Baird Lennon, uma das irmãs mais nova de John Lennon".
Fotos mostram rede Bem Brasil Restaurants, do capixaba Kleber Magalhães, na Inglaterra, Reino Unido Crédito: Arquivo pessoal

OPORTUNIDADE

Logo que decidiu investir alto na gastronomia brasileira na terra de Elizabeth II, Kleber viu um nicho de mercado que não era explorado até então. Talvez, daí, seu sucesso tamanho décadas depois.
"Os ingleses ficaram maravilhados com a possibilidade de 'levar vantagem' em poder comer a quantidade que quisessem do buffet liberado por um preço fixo, como também experimentar vários tipos de cortes de carne até então desconhecidos na região", corrobora.
  Crédito: Arquivo pessoal
Até então, o capixaba só havia mapeado uma pequena churrascaria aberta em um bairro chamado Bayswater, mas constatou que, com o serviço limitado, ele teria oportunidades de crescer no mesmo ramo. "Eles (dessa churrascaria) eram voltados a atender mais o público só brasileiro", fala.
Nessa brecha é que o capixaba surfa até hoje, com planos de continuar expandindo o negócio. "Estou tocando alguns projetos, até alguns no Brasil, e em breve devo ter mais novidades", adianta.
  Crédito: Arquivo pessoal

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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