Covid-19: capixaba da pornochanchada será isolada ao retornar à Noruega

Musa das pornochanchadas brasileiras dos anos 80, Jussara Calmon
está passando o maior perrengue para conseguir voltar para casa, em Alesund, na Noruega. A capixaba, natural de Colatina, veio passar a temporada de carnaval
no Brasil, mas, por determinação do governo norueguês, terá que ficar 14 dias isolada em casa quando voltar ao país.
Há 17 anos ela é casada com o milionário Gudmund Fjortoft, empresário que conheceu durante um passeio na Espanha. Os dois moram na Noruega e todo ano acabam tirando uns dias de folga para prestigiarem as festas da folia no Brasil.
Atualmente hospedada no Rio, Jussara não sabe nem se terá coragem de voltar para casa tão cedo. O marido já voltou para a Noruega há algumas semanas por compromissos profissionais.
"Estou com viagem de volta marcada agora, para o dia 18, mas agora vou repensar. Conversei sério com Gudmund sobre a minha ida", conta ela, com exclusividade à coluna.
Jussara acabou tendo que abrir mão de comparecer a alguns meetings carnavalescos por conta de uma gripe que pegou já no Brasil. Mas, calma! Nada de coronavírus
. "Peguei uma gripe forte. Mas fiz exames e é só um resfriado mesmo. Não tenho febre e nem falta de ar", tranquiliza.
"Mas deixei de ir ao Baile do Copa
, no Copacabana Palace, e não desfilei no Carnaval do Rio
por conta dessa indisposição e para me resguardar", fala, lamentando por não ter participado dos agitos na Sapucaí.