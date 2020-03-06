Sexta-Fire: o gato do JN Philipe Lemos, BBB 20 e nudez de Bruna Marquezine

Sexta-fire: Philipe Lemos, Erik Oakes e Pedro Permuy Crédito: A Gazeta

Finalmente aconteceu o grande encontro. Philipe Lemos é o convidado da 21ª edição do Sexta-Fire, que desta vez teve o comando de Erik Oakes e Pedro Permuy.

Em tempos de BBB 20, o editor voltou sabendo que Gustavo Cheluje tentou substitui-lo nas férias e fez uma reviravolta no "jogo", com a chegada do apresentador do ES1. Philipe falou de sua participação no JN, micos nos bastidores e da fama de "jornalista gato".