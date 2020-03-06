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Sexta-Fire: o gato do JN Philipe Lemos, BBB 20 e nudez de Bruna Marquezine

Apresentador do ES1 é o convidado da semana. O jornalista se soltou e falou de micos na carreira, BBB 20 e até da polêmica da magreza da atriz global

Publicado em 06 de Março de 2020 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 11:16
Sexta-fire: Philipe Lemos, Erik Oakes e Pedro Permuy Crédito: A Gazeta
Finalmente aconteceu o grande encontro. Philipe Lemos é o convidado da 21ª edição do Sexta-Fire, que desta vez teve o comando de Erik Oakes e Pedro Permuy.
Em tempos de BBB 20, o editor voltou sabendo que Gustavo Cheluje tentou substitui-lo nas férias e fez uma reviravolta no "jogo", com a chegada do apresentador do ES1. Philipe falou de sua participação no JN, micos nos bastidores e da fama de "jornalista gato".
Por falar no reality global, a capixaba Gizelly também foi tema da conversa do trio, além da polêmica sobre o corpo de Bruna Marquezine. Confira.

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