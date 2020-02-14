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Sexta-Fire: Barbie Humana fala sobre os preparativos para o carnaval

Gustavo Cheluje e Pedro Permuy também comentam a estreia de 'Judy' no Espírito Santo. O filme deu o Oscar de Melhor Atriz para Renée Zellweger

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 19:21
Gustavo Cheluje e Pedro Permuy recebem a Barbie Humana no "Sexta-Fire" Crédito: Reprodução/A Gazeta
A folia esquenta no Sambão do Povo, e o "Sexta-Fire" investe no clima de carnaval trazendo como convidada a "Barbie Humana" Graziella Real.  A loira, que nasceu no Rio de Janeiro, mas é capixaba de coração, fala sobre os preparativos para a sua estreia na passarela do Samba de Vitória. 

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Grazi dá detalhes sobre a fantasia que usará no desfile da Mocidade Unida da Glória na noite de sábado (15), durante a apresentação das escolas de samba do Grupo Especial. "Será um traje bem-comportado, repleto de plumas e pedras. Até queria desfilar com menos roupa (risos), mas tenho que seguir o roteiro do desfile", brinca, esbanjando simpatia e bom humor.

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