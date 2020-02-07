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Sexta-Fire: Famosos no carnaval e polêmica de Manu Gavassi e Chay Suede

Com o bom humor de sempre, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy recebem o publicitário Edson Guidoni para falar de carnaval capixaba, da saída do cantor linharense Daniel Caon da 'Casa de Vidro' no 'BBB' e do Oscar 2020

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 15:36
O "Sexta-Fire" desta sexta (7) traz Pedro Permuy, Gustavo Cheluje e Edson Guidoni Crédito: Reprodução
Erik Oakes está de férias e a bancada do "Sexta-Fire", a partir desta semana, fica sob o comando de Gustavo Cheluje e Pedro Permuy. O convidado desta edição é o publicitário Edson Guidoni, editor do portal Viva Samba e especialista em carnaval capixaba.  
Com o bom humor de sempre, o trio fala sobe a expectativa dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que acontece no próximo sábado (15), e também comenta sobre os famosos que já garantiram presença na folia de Vitória.
Ainda em pauta, o Oscar 2020  a maior premiação do cinema, que acontece no domingo (9) , a estreia da sátira "Jojo Rabbit" nas telonas, a saída de Daniel Caon da "Casa de Vidro" do "BBB" e a polêmica de Manu Gavassi e Chay Suede na web.

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