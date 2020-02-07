Sexta-Fire: Famosos no carnaval e polêmica de Manu Gavassi e Chay Suede

Erik Oakes está de férias e a bancada do "Sexta-Fire", a partir desta semana, fica sob o comando de Gustavo Cheluje e Pedro Permuy. O convidado desta edição é o publicitário Edson Guidoni, editor do portal Viva Samba e especialista em carnaval capixaba.
Com o bom humor de sempre, o trio fala sobe a expectativa dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que acontece no próximo sábado (15), e também comenta sobre os famosos que já garantiram presença na folia de Vitória.
Ainda em pauta, o Oscar 2020 a maior premiação do cinema, que acontece no domingo (9) , a estreia da sátira "Jojo Rabbit" nas telonas, a saída de Daniel Caon da "Casa de Vidro" do "BBB" e a polêmica de Manu Gavassi e Chay Suede na web.