Sexta-Fire: Famosos no carnaval e polêmica de Manu Gavassi e Chay Suede

O "Sexta-Fire" desta sexta (7) traz Pedro Permuy, Gustavo Cheluje e Edson Guidoni Crédito: Reprodução

Erik Oakes está de férias e a bancada do "Sexta-Fire", a partir desta semana, fica sob o comando de Gustavo Cheluje e Pedro Permuy. O convidado desta edição é o publicitário Edson Guidoni, editor do portal Viva Samba e especialista em carnaval capixaba.

Com o bom humor de sempre, o trio fala sobe a expectativa dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, que acontece no próximo sábado (15), e também comenta sobre os famosos que já garantiram presença na folia de Vitória.