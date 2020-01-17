Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Divirta-se

Sexta-Fire: Monique Evans em Vitória, filha de Alemão do Forró e festas

Programa desta semana ainda traz indicação de filme e a vontade de Ludmilla ser mãe

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:34
Sexta-fire: Erik Oakes e Gustavo Cheluje Crédito: Gazeta Online
O segundo Sexta-Fire de 2020 está em clima de verão. Devido ao sol forte, Pedro Permuy pediu folga das gravações para manter a pele em dia e fazer novas intervenções. Assim, Erik Oakes e Gustavo Cheluje assumiram novamente o programa trazendo assuntos como a vinda de Monique Evans ao ES, o nascimento da filha de Alemão do Forró e a crítica da animação "Perdi Meu Corpo", que está indicada ao Oscar.
Para completar, Pedro novamente virou assunto e a dupla encerrou com uma agenda de eventos com novidades na noite capixaba. Confira.

Veja Também

Sexta-Fire volta com participação da ex-paquita Catia Paganote

Sexta-Fire: De Férias com o Ex, marido de Lulu Santos e pré-réveillon

Sexta-Fire: livro de Geisy Arruda, vestido de Zoe e festas de Natal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados