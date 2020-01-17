Sexta-Fire: Monique Evans em Vitória, filha de Alemão do Forró e festas

O segundo Sexta-Fire de 2020 está em clima de verão. Devido ao sol forte, Pedro Permuy pediu folga das gravações para manter a pele em dia e fazer novas intervenções. Assim, Erik Oakes e Gustavo Cheluje assumiram novamente o programa trazendo assuntos como a vinda de Monique Evans ao ES, o nascimento da filha de Alemão do Forró e a crítica da animação "Perdi Meu Corpo", que está indicada ao Oscar.