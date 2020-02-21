Sexta-Fire: a cobra de Rita Cadillac, Baile do Copa e bloquinhos

No "Sexta-Fire" de carnaval, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy comentam os famosos que deram o que falar durante os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, que aconteceu de quinta-feira (13) e sábado (15) da semana passada, no Sambão do Povo.
Entre os destaques, Monique Evans, que atacou de DJ no Zoe, o primeiro camarote LGBTQ+ da passarela do samba, e a ex-chacrete Rita Cadillac. A cantora chamou atenção ao desfilar com pouca roupa, interpretando a capixaba Luz Del Fuego na escola de samba Chega Mais, de Vitória. Ah, sim: ela atiçou o público ao aparecer segurando uma cobra.
A dupla também adianta a cobertura que Pedro Permuy fará durante o tradicional Baile de Carnaval do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e dá dicas para curtir a folia de Momo também no Espírito Santo.
Não curte carnaval? Pedro e Gustavo comentam a estreia da comédia romântica teen "Para Todos os Garotos: PS. Ainda Amo Você", com Noah Centineo e Lana Condor, já em cartaz na Netflix.