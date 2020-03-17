Alemão do Forró lança música sobre coronavírus: “Conscientizar”

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Coronavírus - Deus me livre eu pegar isso! To aqui no escritório fiz essa modinha p alerta ainda mais sobre essa epidemia mundial , vamos nos cuidar. E sai pra lá Coronavírus ??? Valeeuuuuuu... #alemaodoforro #oreidoforrocapixaba #violacaipira #coronavirus #prevenção #humor #deusnocomando #diadeescritorio