Alemão do Forró lança música sobre coronavírus: “Conscientizar”

O rei do forró capixaba, como é conhecido pelos seguidores, falou com a coluna e disse que tomou a iniciativa ainda nesta segunda (16), mesmo dia em que a canção foi publicada em suas redes sociais.
“Estava no escritório e fiz (a música) agora há pouco”, disse ele em bate-papo com a coluna, na noite desta segunda (16), quando apresentou a canção em primeira mão. “É em forma de brincadeira, mas serve para conscientizar a galera sobre o coronavírus e a repercussão está muito grande na internet, está tomando proporções grandes”, comemorou.
O início da música fala sobre o surto do Covid-19
e diz: “Tá todo mundo doido, Deus me livre eu pegar isso. Eu tô falando é do tal do coronavírus”.
Em seguida, a letra fala da importância do uso do álcool em gel para prevenção e faz uma brincadeira com teor alcoólico de bebidas servidas nas noitadas sertanejas.
Só no Instagram, o vídeo da música, em que Alemão surge em sua mesa do escritório com um violão cantarolando os versos sobre a doença, tem mais de 8 mil visualizações e dezenas de centenas de comentários.