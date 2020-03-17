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Pedro Permuy

Alemão do Forró lança música sobre coronavírus: “Conscientizar”

Rei do forró capixaba, músico está fazendo sucesso na web com música de alerta sobre pandemia do Covid-19

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:11

Públicado em 

17 mar 2020 às 11:11
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O cantor Alemão do Forró, conhecido como rei do forró capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @alemaodoforrooficial
Alemão do Forró decidiu usar do seu talento para conscientizar os fãs sobre os cuidados a serem tomados quanto à pandemia do novo coronavírus, que já teve dobrado o número de casos confirmados no Espírito Santo.
O rei do forró capixaba, como é conhecido pelos seguidores, falou com a coluna e disse que tomou a iniciativa ainda nesta segunda (16), mesmo dia em que a canção foi publicada em suas redes sociais.
“Estava no escritório e fiz (a música) agora há pouco”, disse ele em bate-papo com a coluna, na noite desta segunda (16), quando apresentou a canção em primeira mão. “É em forma de brincadeira, mas serve para conscientizar a galera sobre o coronavírus e a repercussão está muito grande na internet, está tomando proporções grandes”, comemorou.
O início da música fala sobre o surto do Covid-19 e diz: “Tá todo mundo doido, Deus me livre eu pegar isso. Eu tô falando é do tal do coronavírus”.
Em seguida, a letra fala da importância do uso do álcool em gel para prevenção e faz uma brincadeira com teor alcoólico de bebidas servidas nas noitadas sertanejas.
Só no Instagram, o vídeo da música, em que Alemão surge em sua mesa do escritório com um violão cantarolando os versos sobre a doença, tem mais de 8 mil visualizações e dezenas de centenas de comentários. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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