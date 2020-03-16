Coronavírus no ES: já são oito casos confirmados no Estado

De domingo para segunda-feira, o número de casos confirmados dobrou, saindo de quatro para oito. As investigações também aumentaram, saltando de 122 para 134.

Dos casos confirmados nesta segunda-feira, seis são na região metropolitana e dois na região central. A Sesa não informou em quais municípios.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.