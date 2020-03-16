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Covid-19

Coronavírus no ES: já são oito casos confirmados no Estado

Segundo a Secretaria de Saúde, dobrou o número de casos confirmados, saindo de 4 para 8. Outros 134 estão sendo investigados

Publicado em 16 de Março de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 18:28
 Coronavírus   Crédito: Freepik
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabilizava, nesta segunda-feira (16), um total de 134 casos suspeitos de Covid-19. Dos 219 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 77 foram descartados e oito foram confirmados. 
De domingo para segunda-feira, o número de casos confirmados dobrou, saindo de quatro para oito.  As investigações também aumentaram, saltando de 122 para 134. 
Dos casos confirmados nesta segunda-feira, seis são na região metropolitana e dois na região central. A Sesa não informou em quais municípios. 
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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