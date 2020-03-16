Coronavírus no ES: já são oito casos confirmados no Estado

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabilizava, nesta segunda-feira (16), um total de 134 casos suspeitos de Covid-19. Dos 219 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 77 foram descartados e oito foram confirmados.
De domingo para segunda-feira, o número de casos confirmados dobrou, saindo de quatro para oito. As investigações também aumentaram, saltando de 122 para 134.
Dos casos confirmados nesta segunda-feira, seis são na região metropolitana e dois na região central. A Sesa não informou em quais municípios.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.