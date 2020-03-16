Coronavírus: como estão as aulas nas escolas particulares do ES?

Boa parte das principais faculdades e universidades do Espírito Santo já suspenderam as aulas por causa do avanço do novo coronavírus no Estado - que anunciou, nesta segunda-feira (16), a suspensão das aulas nas escolas estaduais. Os impactos dessa pandemia, então, também começam a afetar a rotina escolar de diversos colégios particulares da Grande Vitória.
Por enquanto, apenas o SEB de Vila Velha suspendeu as atividades pedagógicas - devido a três colaboradores estarem com sintomas parecidos aos causados pelo Covid-19. A unidade da Capital, no entanto, permanece funcionando normalmente. Nos demais centros de ensino, sem exceção, já foram reforçadas as medidas de orientação e higienização.
VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO EM CADA ESCOLA:
SEB
A unidade de Vila Velha teve as aulas suspensas nesta semana por causa da suspeita de três funcionários estarem com coronavírus, já que apresentaram sintomas da doença. A situação será reavaliada conforme a necessidade e o corpo docente já está tomando as devidas medidas para que o cronograma de aprendizado não seja afetado. Já a unidade de Vitória segue funcionando normalmente, já que não registrou nenhum caso suspeito de Covid-19.
Leonardo da Vinci
Em circular destinada aos pais e alunos, o colégio divulgou que as provas previstas para acontecer nesta semana foram adiadas por tempo indeterminado. As atividades pedagógicas previstas para acontecer fora da escola até o final de maio também foram suspensas; assim como reuniões e similares dentro do centro de ensino. Porém, todas as atividades do chamado "terceiro turno", assim como as aulas, estão mantidas. Os responsáveis também foram orientados a não enviar os filhos que estejam com suspeita da doença e que cumpram quarentena em caso de viagens ao exterior.
SESI
Há orientação para que crianças e adolescentes que tiverem retornado de viagem ao exterior comuniquem a direção da escola por e-mail e permaneçam em casa por sete dias - período que deve ser estendido por mais duas semanas caso apresente algum dos sintomas da doença. Além disso, o SESI afirmou que também intensificou a disponibilização de álcool em gel e a higienização das dependências. A equipe pedagógica também planeja atividades remotas e reposição de aulas, caso o Estado decrete oficialmente o fechamento das escolas.
Escola Canadense
Para as crianças que viajaram ao exterior, há a orientação que fiquem em isolamento por 14 dias. A direção tem feito reuniões diárias para tratar das ações preventivas contra o coronavírus. Por enquanto, as aulas estão mantidas e não há nenhum caso suspeito da doença entre alunos ou funcionários da escola. Cartazes de orientação também já foram espalhados pelo local.
Charles Darwin
Entre as medidas preventivas está a orientação para quem apresentar febre e outro sintoma se considere suspeito e procure o serviço médico. No caso de afastamento, a instituição garantiu que oferecerá o suporte necessário para que não haja prejuízo aos estudos, como o envio de tarefas, por exemplo. As aulas seguem normalmente e qualquer mudança será comunicada pelo canais oficiais.
Marista Nossa Senhora da Penha
A suspensão das aulas acontecerá de acordo com a orientação do Estado por meios oficiais. Por enquanto, a higienização nos espaços do colégio e a orientação aos alunos foram reforçadas. Uma campanha interna de conscientização e prevenção também foi elaborada.
São Domingos
Uma notificação foi enviada aos pais dos alunos com orientações, mas as aulas estão sendo realizadas normalmente e só serão interrompidas caso haja uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ou da Secretaria Estadual de Educação (Sedu).
Primeiro Mundo
As aulas também acontecem normalmente na instituição, que enviou um comunicado aos pais, com esclarecimentos a respeito do assunto. A limpeza dos ambientes e a disponibilização de álcool em gel foram aumentadas, como forma de prevenção ao coronavírus.