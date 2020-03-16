Coronavírus: como estão as aulas nas escolas particulares do ES?

Uma das unidades do colégio COC/SEB é o único que suspendeu as aulas entre as principais escolas particulares da Grande Vitória Crédito: Divulgação

Por enquanto, apenas o SEB de Vila Velha suspendeu as atividades pedagógicas - devido a três colaboradores estarem com sintomas parecidos aos causados pelo Covid-19. A unidade da Capital , no entanto, permanece funcionando normalmente. Nos demais centros de ensino, sem exceção, já foram reforçadas as medidas de orientação e higienização.

VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO EM CADA ESCOLA:

SEB

A unidade de Vila Velha teve as aulas suspensas nesta semana por causa da suspeita de três funcionários estarem com coronavírus, já que apresentaram sintomas da doença. A situação será reavaliada conforme a necessidade e o corpo docente já está tomando as devidas medidas para que o cronograma de aprendizado não seja afetado. Já a unidade de Vitória segue funcionando normalmente, já que não registrou nenhum caso suspeito de Covid-19.

Leonardo da Vinci

Em circular destinada aos pais e alunos, o colégio divulgou que as provas previstas para acontecer nesta semana foram adiadas por tempo indeterminado. As atividades pedagógicas previstas para acontecer fora da escola até o final de maio também foram suspensas; assim como reuniões e similares dentro do centro de ensino. Porém, todas as atividades do chamado "terceiro turno", assim como as aulas, estão mantidas. Os responsáveis também foram orientados a não enviar os filhos que estejam com suspeita da doença e que cumpram quarentena em caso de viagens ao exterior.

SESI

Há orientação para que crianças e adolescentes que tiverem retornado de viagem ao exterior comuniquem a direção da escola por e-mail e permaneçam em casa por sete dias - período que deve ser estendido por mais duas semanas caso apresente algum dos sintomas da doença. Além disso, o SESI afirmou que também intensificou a disponibilização de álcool em gel e a higienização das dependências. A equipe pedagógica também planeja atividades remotas e reposição de aulas, caso o Estado decrete oficialmente o fechamento das escolas.

Escola Canadense

Para as crianças que viajaram ao exterior, há a orientação que fiquem em isolamento por 14 dias. A direção tem feito reuniões diárias para tratar das ações preventivas contra o coronavírus. Por enquanto, as aulas estão mantidas e não há nenhum caso suspeito da doença entre alunos ou funcionários da escola. Cartazes de orientação também já foram espalhados pelo local.

Charles Darwin

Entre as medidas preventivas está a orientação para quem apresentar febre e outro sintoma se considere suspeito e procure o serviço médico. No caso de afastamento, a instituição garantiu que oferecerá o suporte necessário para que não haja prejuízo aos estudos, como o envio de tarefas, por exemplo. As aulas seguem normalmente e qualquer mudança será comunicada pelo canais oficiais.

Marista Nossa Senhora da Penha

A suspensão das aulas acontecerá de acordo com a orientação do Estado por meios oficiais. Por enquanto, a higienização nos espaços do colégio e a orientação aos alunos foram reforçadas. Uma campanha interna de conscientização e prevenção também foi elaborada.

São Domingos

Uma notificação foi enviada aos pais dos alunos com orientações, mas as aulas estão sendo realizadas normalmente e só serão interrompidas caso haja uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ou da Secretaria Estadual de Educação (Sedu).

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