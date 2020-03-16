Veja onde e como a rotina foi alterada no ES por causa do coronavírus

Os impactos do coronavírus no mundo elevaram a classificação do problema para uma pandemia e provocam uma reviravolta na vida das pessoas e nas atividades de diversos setores. No Espírito Santo não foi diferente. Serviços, repartições públicas, empresas privadas, cidadãos comuns, enfim, praticamente todas as áreas foram afetadas de alguma forma pelos impactos do Covid-19 e muitos tiveram que mudar de hábitos. Veja como esses transtornos provocados pela contaminação e pelo risco dela mudaram a rotina dos capixabas.
TRE-ES
Vale diz que pode suspender operações no mundo por conta do coronavírus. A possibilidade de suspensão das atividades da mineradora representa um risco e tanto para o Espírito Santo. Só no Estado, a empresa tem mais de 10 mil funcionários entre próprios e terceirizados
Desde meados de fevereiro, a EDP, empresa responsável pela distribuição de energia em 70 municípios do Estado, acentuou seus protocolos de higiene da companhia. Além disso, viagens a trabalho para os países mais afetados pelo coronavírus foram proibidas. Há orientação para reduzir as viagens aos demais países, sendo que quem for viajar terá máscara disponível. Equipes de campo como eletricistas e operadores de call centers vão receber álcool em gel. A empresa também vai distribuir preventivamente 5 mil máscaras entre os cerca de 3 mil colaboradores que tem.
A Ufes vai suspender as aulas até o dia 29. A universidade já tinha determinado quarentena para quem retornar de viagem ao exterior. Funcionários e professores que retornarem de países que decretaram emergência ou que apresentam pico de transmissão da doença devem ficar de 7 a 14 dias em casa.
Lançamento do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade seria realizado na sexta-feira (13). Secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia, iria participar do encontro. O mundial de Paramotor também foi cancelado em Linhares. Segundo a prefeitura do município, a competição receberia cerca de 150 pilotos de 20 diferentes países nos meses de junho e julho. O PT cancelou a festa de 40 anos do partido..
Servidores da Assembleia do ES ficam de quarentena por precaução. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, servidores que voltam de férias internacionais têm ficado de quarentena. Até o momento, dois funcionários do Legislativo já passaram pelo afastamento, seguindo determinação do Ministério da Saúde. Assembleia suspende sessões solenes e eventos com grande público e a galeria permanecerá fechada. Nas sessões ordinárias e extraordinárias, e nas reuniões das comissões, o acesso ficará restrito aos parlamentares e ao corpo técnico.
As sessões dos colegiados ocorrerão no auditório da Corte, espaço mais amplo. Os servidores dos grupos de risco acima de 55 anos de idade, gestantes e imunodeprimidos são prioridades na disponibilização de equipamentos tecnológicos para a realização de teletrabalho. Gestores de cada setor podem, ainda, designar outros servidores para teletrabalho, enquanto perdurar a classificação de risco.
O TRT-ES publicou um ato para autorizar o teletrabalho aos servidores que retornaram de localidades com surto de coronavírus. A definição é que as chefias imediatas deverão conceder o regime de teletrabalho temporário pelo prazo de 15 dias.
A fiscalização por bafômetro está restrita no ES. Não serão todos os motoristas que deverão ser conduzidos ao teste; a medida foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES).
A Comissão organizadora analisa a possibilidade de mudar o formato em 2020 por causa da propagação do coronavírus. Dom Dario e o governador Renato Casagrande se reuniram para discutir o assunto. Festa da Penha 2020 pode acontecer em formato virtual.
Presídios vão ter salas de isolamento e também vão passar a cumprir uma série de ações para evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades.
Vitória suspende atividades com grupos de idosos. Medida foi adotada para evitar contágio entre pessoas acima de 60 anos, que são mais vulneráveis ao coronavírus.
Com pandemia de coronavírus, governo do ES não fará novos concursos. A medida, no entanto, não vale para certames em andamento. Decreto de emergência em Saúde Pública começa a valer na próxima segunda-feira (16).
Farmácias de Vitória limitam compra de álcool gel. Existe até lista de espera de clientes em algumas lojas devido à grande procura pelo produto antisséptico. Líquido ou gel, álcool deve ter concentração 70% de etanol para ser eficaz.
Magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários que retornarem de viagens internacionais deverão permanecer na sua residência por 14 dias, contados da data do seu retorno ao país, período no qual terão suas frequências abonadas. A viagem e a data de retorno para o país precisarão ser comprovadas imediatamente após o final desse prazo. Todos os eventos do Judiciário estão suspensos, entre eles palestras, cursos, reuniões, seminários ou similares. Também estão suspensas todas as viagens programadas para magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional por causa do coronavírus.
A crise na saúde provocada pelo avanço do coronavírus pelo mundo leva faculdades particulares a suspenderem as aulas no Espírito Santo. Pelo menos três instituições já cancelaram as atividades acadêmicas. Várias outras têm reuniões marcadas para esta segunda-feira (16) que podem definir a suspensão.
Após a cidade de Linhares ser incluída como área de transmissão local, a Câmara Municipal suspendeu as sessões solenes e os demais eventos que envolvam aglomerações de pessoas no local. A medida já passa a valer nesta segunda-feira (16).
O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo vai propor que os supermercados e os shoppings fechem aos domingos. Uma reunião para tratar do assunto será realizada nesta segunda-feira (16), às 10h, com a Federação do Comércio do Estado.
A rotina da cidade de Linhares será diferente, pelo menos, até o final do próximo domingo (22). Isso, porque a administração local suspendeu as aulas nas escolas e faculdades municipais, as atividades com idosos, os projetos sociais e as feiras livres dos bairros Novo Horizonte e Araçá. Assim como a realização de eventos e competições esportivas.
As prefeituras de São Mateus e Sooretama divulgaram comunicados na noite de domingo (15) informando a suspensão das aulas nas escolas do município, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). As atividades nas unidades municipais de Sooretema estão suspensas a partir desta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). A prefeitura reforçou em nota que os alunos não serão prejudicados e que as aulas serão repostas. Segundo a Prefeitura de São Mateus, as atividades nas escolas municipais serão canceladas a partir de terça-feira (17) até que os ambientes coletivos sejam considerados seguros pelos órgãos de saúde
Na Câmara Municipal da Serra, além da intensificar a higiene local, outras iniciativas serão adotadas a partir desta segunda-feira (16). Até segunda ordem serão suspensas as Sessões Solenes e Especiais, exceto uma já agendada para esta semana. Outra iniciativa adotada será o impedimento do acesso do público para acompanhar, in loco, as Sessões Ordinárias. Funcionários com mais de 60 anos ou com doenças respiratórias crônicas, bem como as grávidas, poderão executar suas atividades profissionais em casa.
Uma resolução assinada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, neste domingo (15/03), suspendeu reuniões e eventos da Ordem desta segunda-feira (16/03) até sexta-feira (20/03), exceto sessões do Conselho Pleno, das Câmaras e do Tribunal de Ética e Disciplina (TED). A suspensão vale, por exemplo, para encontros organizados por comissões, palestras e cursos, mas não atinge o atendimento na Seccional e nas salas da Ordem, que continuarão normal. A resolução informa que, diante da pandemia do Coronavírus, declarada recentemente pela Organização Mundial de Saúde, e do avanço dos casos suspeitos e confirmados no Espírito Santo, como medida cautelar e em defesa da advocacia, dos membros da Gestão da OAB-ES, bem como de seus colaboradores, o presidente da Ordem suspendeu todas as atividades no período informado acima. De acordo com o texto, há possibilidade de prorrogação, excetuando, por ora, sessões do Conselho Pleno, das Câmaras e do TED.
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em sintonia com vários órgãos públicos e entidades privadas que adotaram medidas de prevenção à contaminação do coronavírus (COVID-19), resolve suspender até o dia 29 de março os atendimentos presenciais nos cartórios eleitorais de todo o Estado. A medida terá início nesta segunda-feira (16) e é temporária, mas pode ser prorrogada caso o Estado registre um alto número de casos nos próximos dias. O Tribunal, por meio da Portaria TRE-ES/CRE n° 125/2020 estabelece que atendimentos emergenciais serão admitidos por meio de agendamento disponível no site (www.tre-es.jus.br). Também estão suspensos os prazos processuais no primeiro grau, no mesmo período (16 a 29 de março). O TRE-ES tem acompanhado as ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, e parabeniza a seriedade e transparência adotados pelo órgão.