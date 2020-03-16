Veja onde e como a rotina foi alterada no ES por causa do coronavírus

TRE-ES

A Comissão organizadora analisa a possibilidade de mudar o formato em 2020 por causa da propagação do coronavírus. Dom Dario e o governador Renato Casagrande se reuniram para discutir o assunto. Festa da Penha 2020 pode acontecer em formato virtual

Presídios vão ter salas de isolamento e também vão passar a cumprir uma série de ações para evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades.

Magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários que retornarem de viagens internacionais deverão permanecer na sua residência por 14 dias, contados da data do seu retorno ao país, período no qual terão suas frequências abonadas. A viagem e a data de retorno para o país precisarão ser comprovadas imediatamente após o final desse prazo. Todos os eventos do Judiciário estão suspensos, entre eles palestras, cursos, reuniões, seminários ou similares. Também estão suspensas todas as viagens programadas para magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional por causa do coronavírus.

A crise na saúde provocada pelo avanço do coronavírus pelo mundo leva faculdades particulares a suspenderem as aulas no Espírito Santo. Pelo menos três instituições já cancelaram as atividades acadêmicas . Várias outras têm reuniões marcadas para esta segunda-feira (16) que podem definir a suspensão.

Após a cidade de Linhares ser incluída como área de transmissão local, a Câmara Municipal suspendeu as sessões solenes e os demais eventos que envolvam aglomerações de pessoas no local. A medida já passa a valer nesta segunda-feira (16).

O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo vai propor que os supermercados e os shoppings fechem aos domingos . Uma reunião para tratar do assunto será realizada nesta segunda-feira (16), às 10h, com a Federação do Comércio do Estado.

A rotina da cidade de Linhares será diferente, pelo menos, até o final do próximo domingo (22). Isso, porque a administração local suspendeu as aulas nas escolas e faculdades municipais , as atividades com idosos, os projetos sociais e as feiras livres dos bairros Novo Horizonte e Araçá. Assim como a realização de eventos e competições esportivas.

As prefeituras de São Mateus e Sooretama divulgaram comunicados na noite de domingo (15) informando a suspensão das aulas nas escolas do município, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). As atividades nas unidades municipais de Sooretema estão suspensas a partir desta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). A prefeitura reforçou em nota que os alunos não serão prejudicados e que as aulas serão repostas. Segundo a Prefeitura de São Mateus, as atividades nas escolas municipais serão canceladas a partir de terça-feira (17) até que os ambientes coletivos sejam considerados seguros pelos órgãos de saúde

Na Câmara Municipal da Serra, além da intensificar a higiene local, outras iniciativas serão adotadas a partir desta segunda-feira (16). Até segunda ordem serão suspensas as Sessões Solenes e Especiais, exceto uma já agendada para esta semana. Outra iniciativa adotada será o impedimento do acesso do público para acompanhar, in loco, as Sessões Ordinárias. Funcionários com mais de 60 anos ou com doenças respiratórias crônicas, bem como as grávidas, poderão executar suas atividades profissionais em casa.

Uma resolução assinada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, neste domingo (15/03), suspendeu reuniões e eventos da Ordem desta segunda-feira (16/03) até sexta-feira (20/03), exceto sessões do Conselho Pleno, das Câmaras e do Tribunal de Ética e Disciplina (TED). A suspensão vale, por exemplo, para encontros organizados por comissões, palestras e cursos, mas não atinge o atendimento na Seccional e nas salas da Ordem, que continuarão normal. A resolução informa que, diante da pandemia do Coronavírus, declarada recentemente pela Organização Mundial de Saúde, e do avanço dos casos suspeitos e confirmados no Espírito Santo, como medida cautelar e em defesa da advocacia, dos membros da Gestão da OAB-ES, bem como de seus colaboradores, o presidente da Ordem suspendeu todas as atividades no período informado acima. De acordo com o texto, há possibilidade de prorrogação, excetuando, por ora, sessões do Conselho Pleno, das Câmaras e do TED.