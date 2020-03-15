Coronavírus faz Câmara de Linhares suspender sessões solenes e eventos

Declarada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) como como área com transmissão local do coronavírus, a cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, observa medidas para evitar um avanço da doença. Na tarde deste domingo (15), a Câmara de Vereadores do município, decidiu suspender as sessões solenes e demais eventos que envolvam aglomeração de pessoas em seu edifício.
A decisão foi editada pelo presidente da Casa, o vereador Ricardo Bonomo, o Ricardinho da Farmácia, e passa a valer a partir desta segunda-feira (16).
"Na última sexta-feira (13), já tomamos algumas atitudes. De forma preventiva, pessoas com sintomas da gripe foram, imediatamente, dispensadas do serviço", explicou Bonomo.
Além da suspensão das sessões solenes e eventos, o legislativo linharense vai tomar outras medidas visando impedir o avanço do vírus.
Veja as principais medidas:
-Estão suspensos os eventos e sessões solenes que envolvam aglomeração de pessoas no edifício da Câmara Municipal de Linhares.
- A suspensão abrange eventos de lideranças partidárias, frentes parlamentares, audiências públicas, além de cursos e eventos, entre outros.
- A galeria vai permanecer fechada. As sessões ordinárias podem ser acompanhadas ao vivo pelas redes sociais.
- Durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões das comissões o acesso ficará restrito aos parlamentares e ao corpo técnico.
Os gabinetes dos vereadores devem evitar visitas e audiências de apoiadores ou lideranças, além de manter as portas e janelas abertas.
- Fica suspensa a autorização de afastamento de servidores e de parlamentares para missão em locais onde houve infecção por Covid-19, constantes da lista do Ministério da Saúde.
Ainda de acordo com a decisão, qualquer pessoa que atue nas dependências da câmara vai ter de comunicar, imediatamente, aos chefes de gabinete caso apresente sintomas similares aos da gripe e se tiverem contato com pessoa potencialmente contaminada pelo coronavírus.