Grande Vitória e Linhares são áreas com transmissão local de coronavírus

Eventos com aglomeração (governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas):

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Os organizadores ou responsáveis devem notificar à secretaria de Saúde do município e cumprir as regras previstas na Portaria de Consolidação º 5, de 28 de setembro de 2017;

- Ter garantia de atendimento médico e cumprimento de suporte ventilatório, com EPI;

- Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com álcool em gel na concentração de 70% e toalhas de papel descartável;

- Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária ou solução para desinfecção contra o coronavírus;

- Considerar a possibilidade de adiar ou cancelar. Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas.