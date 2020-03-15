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Alerta laranja

Grande Vitória e Linhares são áreas com transmissão local de coronavírus

Isso não significa que o vírus está circulando livremente nessas cidades, mas que já existe o risco de contrair o Covid-19 nessas localidades

Publicado em 14 de Março de 2020 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 22:26
Coronavírus: Estado já tem áreas com transmissão local Crédito: Reprodução
Grande Vitória e Linhares são áreas com transmissão local de coronavírus
Após o primeiro caso de transmissão local de coronavírus ter sido confirmado no Espírito Santo no sábado (14), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) declarou os municípios de CariacicaSerraVianaVila Velha e Vitória, na Região Metropolitana, mais o município de Linhares, no Norte capixaba, como áreas com transmissão local do novo coronavírus.
Isso não significa que o vírus está circulando livremente nessas cidades, mas que já há risco de contrair o Covid-19 aqui - e não apenas no exterior - uma vez que já houve um primeiro contágio interno no Estado que aconteceu na Grande Vitória e depois esse paciente voltou para a sua cidade, que é Linhares, segundo explicou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

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O secretário esclareceu que quando os casos não são mais importados, há essa classificação e que isso funciona como um alerta laranja. Ele destacou ainda que toda a Grande Vitória foi declarada como área de transmissão local por ser uma "zona urbana contínua e interligada".
"Foi uma decisão tomada pela Sesa em consenso com o Ministério da Saúde declarando como área com transmissão local a Grande Vitória e Linhares, onde ele reside. É como se fosse uma fase de alerta laranja em que reforçamos sobretudo para idosos, pessoas com doenças crônicas e quem está com atividade gripal que evite sair para locais públicos"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

PICO DE TRANSMISSÃO

Nésio ressaltou que uma próxima e mais grave fase seria a de transmissão comunitária. "Isso pode já começar a ocorrer em 20 dias ou até mesmo na próxima semana no Estado", disse. Quando isso acontece, segundo o secretário, "é porque já não é possível mais fazer a conexão entre um novo caso com os outros já conhecidos", perdendo o controle da propagação do vírus.
Este novo momento de transmissão, segundo Nésio, já era previsto. "Se a população compreender a importância de seguir essas orientações e tomar cuidados como lavar as mãos e se proteger, temos grandes chances de evitar um pico de transmissão no Espírito Santo como houve em outros locais do mundo."

SESA PEDE QUE EVENTOS NESSES LOCAIS SEJAM ADIADOS OU SEM PLATEIA

O boletim da Sesa explica que para essas cidades com transmissão local há orientações específicas do Ministério da Saúde, como a recomendação de se cancelar ou adiar eventos com aglomeração. 
Essa ainda não é uma obrigação, de acordo com Nésio, mas se os eventos forem mantidos recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas. 

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Além disso, o boletim da Sesa orienta que organizadores de eventos devem notificar às secretarias municipais de Saúde e cumprir as regras exigidas. É preciso garantir atendimento médico, disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência e dispositivos com álcool em gel, e ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimões, maçanetas e banheiros.
Há ainda recomendações especiais para idosos e pessoas com doenças crônicas que residem nessas cidades e de ação dos serviços de saúde. Veja a lista com as medidas gerais que devem ser tomadas em áreas com transmissão local de coronavírus (Grande Vitória e Linhares):

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  • Idosos e doentes crônicos: recomenda-se restrição de contato social (viagens, cinema, shoppings, shows e locais com aglomeração) e vacinar-se contra influenza (gripe).
  • Unidades Básicas de Saúde ou consultórios: pacientes identificados com Síndrome Respiratória Aguda Grave devem ser encaminhados aos serviços de urgência/emergência ou hospitalares de referência, conforme plano de contingência da Sesa.
  • Serviços de Saúde: serviços de Atenção Primária a Saúde/Estratégia de Saúde da Família, serviços de urgência/emergência ou hospitalares, públicos e privados, farão uso de "fast-track" específico no primeiro contato do paciente.
  • Eventos com aglomeração (governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas): 
    • Os organizadores ou responsáveis devem notificar à secretaria de Saúde do município e cumprir as regras previstas na Portaria de Consolidação º 5, de 28 de setembro de 2017;
    - Ter garantia de atendimento médico e cumprimento de suporte ventilatório, com EPI;
    - Disponibilizar locais para lavar as mãos com frequência, dispenser com álcool em gel na concentração de 70% e toalhas de papel descartável;
    - Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária ou solução para desinfecção contra o coronavírus;
    - Considerar a possibilidade de adiar ou cancelar. Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra virtualmente e sem plateia ou público, evitando a concentração de pessoas.
O governador Renato Casagrande (PSB) também se manifestou em seu perfil do twitter sobre as novas recomendações de prevenção do coronavírus no Estado:

ES JÁ TEM QUATRO CASOS DE CORONAVÍRUS CONFIRMADOS

Até a noite deste sábado (14), eram quatro casos de coronavírus confirmados no Estado, segundo a Sesa, sendo três na Grande Vitória e um em Linhares. Até a sexta-feira (13), havia apenas dois casos positivos no Espírito Santo.
O primeiro foi o de uma mulher capixaba vinda da Itália e o segundo de um homem recém-chegado da Inglaterra.

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O terceiro caso, confirmado neste sábado (14), é cunhado do homem vindo da Inglaterra que acabou deixando Vila Velha e viajando para São Paulo, mesmo com a determinação de ficar em isolamento. O novo paciente, que é o primeiro contágio local do Covid-19 é morador de Linhares. Ele está em isolamento em casa e com sintomas leve, segundo a prefeitura do município que monitora a situação. 
Já o quarto caso, diagnosticado neste sábado, é de um homem que também veio da Inglaterra e que está em isolamento domiciliar com sintomas leves, segundo o secretário. Não foram divulgados outros detalhes sobre esse paciente.

NÚMERO DE CASOS INVESTIGADOS NO ES MAIS DO QUE DOBRA

Entre sexta e sábado, o número de casos suspeitos e em investigação no Espírito Santo mais que dobrou. No boletim anterior eram 39 casos e no deste sábado (16) já são 98. 
Até o momento, 54 casos já foram descartados no Estado após a realização de testes, segundo a Sesa. Compare o aumento dos números nos dois boletins:
Boletim sobre os casos de coronavírus deste sábado (14) Crédito: Reprodução | Sesa
Boletim sobre os casos de coronavírus desta sexta-feira (13) Crédito: Reprodução | Sesa

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