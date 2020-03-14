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Planos de saúde cobrem

Laboratórios no ES já oferecem teste para coronavírus; preço chega a R$ 360

Até o momento duas clínicas estão realizando o exame para a doença no Espírito Santo. Outros laboratórios já compraram em pré-venda kits para o diagnóstico do vírus

Publicado em 14 de Março de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 17:40
Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação
Laboratórios no ES já oferecem teste para o Covid-19 - preço chega a 360 reais
Laboratórios particulares de análises clínicas do Espírito Santo já estão oferecendo o exame de coronavírus. Os valores variam entre R$ 249 e R$ 360 para quem contratar o serviço de maneira particular.
Os planos de saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), já estão obrigados a pagar pelos testes para detectar a presença do vírus. Para solicitar o exame, contudo, os pacientes precisam contar com o pedido médico em mãos.
Segundo apurou a reportagem, em contato com laboratórios do Estado, apenas a clínica de diagnóstico Multiscan e o laboratório Tommasi têm oferecido o teste. No entanto, outras empresas já estão providenciando os kits de teste rápido de diagnóstico.
Os dois principais fornecedores de kits do Estado já abriram a pré-venda do exame, que ainda está em análise para ser liberado pela Anvisa. Laboratórios do Estado já fizeram seus pedidos.

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Segundo o diretor médico da Multiscan, Hiram Nogueira, para evitar a propagação do vírus as coletas são realizadas em domicílio nas cidades de VitóriaVila Velha e Serra. O resultado é entregue em até 48 horas. "A coleta domiciliar reduz o risco ao evitar o deslocamento e contato do paciente com outras pessoas", afirma.
Na última quinta-feira (12), a Anvisa anunciou que irá priorizar a liberação de produtos para o diagnóstico de Covid-19. A previsão é que os kits pudessem chegar para os laboratórios nas primeiras semanas de abril. O preço dos kits vendidos no mercado é de cerca de R$ 3 mil e permite até 20 exames. 

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SERVIÇO

Para fazer os exames, é preciso um encaminhamento de um médico. As coletas são feitas após agendamento e em domicílio.
  • MULTISCAN
    Agendamentos: (27) 2104-5000.

  • Laboratório Tommasi
    Agendamentos: 3381-3884/3381-3873.

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