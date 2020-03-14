Laboratórios no ES já oferecem teste para coronavírus; preço chega a R$ 360

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Laboratórios no ES já oferecem teste para o Covid-19 - preço chega a 360 reais

Laboratórios particulares de análises clínicas do Espírito Santo já estão oferecendo o exame de coronavírus . Os valores variam entre R$ 249 e R$ 360 para quem contratar o serviço de maneira particular.

Segundo apurou a reportagem, em contato com laboratórios do Estado, apenas a clínica de diagnóstico Multiscan e o laboratório Tommasi têm oferecido o teste. No entanto, outras empresas já estão providenciando os kits de teste rápido de diagnóstico.

Os dois principais fornecedores de kits do Estado já abriram a pré-venda do exame, que ainda está em análise para ser liberado pela Anvisa. Laboratórios do Estado já fizeram seus pedidos.

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Vila Velha e Segundo o diretor médico da Multiscan, Hiram Nogueira, para evitar a propagação do vírus as coletas são realizadas em domicílio nas cidades de Vitória Serra . O resultado é entregue em até 48 horas. "A coleta domiciliar reduz o risco ao evitar o deslocamento e contato do paciente com outras pessoas", afirma.

Na última quinta-feira (12), a Anvisa anunciou que irá priorizar a liberação de produtos para o diagnóstico de Covid-19. A previsão é que os kits pudessem chegar para os laboratórios nas primeiras semanas de abril. O preço dos kits vendidos no mercado é de cerca de R$ 3 mil e permite até 20 exames.

SERVIÇO

Para fazer os exames, é preciso um encaminhamento de um médico. As coletas são feitas após agendamento e em domicílio.