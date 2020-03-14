Coronavírus: Cariacica decreta situação de emergência

Pronto-Atendimento de Cariacica que está preparado para receber suspeitos de coronavírus Crédito: Fernando Madeira

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Reunimos todo o secretariado e a equipe de Vigilância Epidemiológica para definirmos quais ações são necessárias neste momento. A cidade não registrou nenhum caso positivo, mas o decreto é uma medida necessária para prepararmos o município, dando agilidade de resposta quando necessário, afirmou.

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Com a situação de emergência, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus. Além disso, algumas medidas poderão ser adotadas de forma compulsória como:

exames médicos;

testes laboratoriais;

coleta de amostras clínicas;

vacinação e outras medidas profiláticas;

tratamentos médicos específicos

Estudo ou investigação epidemiológica.



A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) afirmou que está preparada para seguir o plano de enfrentamento ao coronavírus de acordo com um protocolo do Ministério da Saúde e o Plano Estadual de Contingência para a doença. Como outras infecções respiratórias, o contágio do covid-19 ocorre por meio das gotículas que são eliminadas ao tossir, espirrar, falar ou mesmo pelo contato das mãos ao tocar superfícies contaminadas. Isso ocorre quando as mãos são levadas ao rosto, nariz e boca.

De acordo com a prefeitura, todas as 28 Unidades Básicas de Saúde (UBs) de Cariacica estão preparadas para lidar com casos da doença, além dos Pronto Atendimento (PA) de Nova Rosa da Penha, Bela Vista e o PA do Trevo de Alto Lage.

Mãos sendo lavadas. Maneira de prevenir o coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Sendo assim, conforme os critérios de definição de casos suspeitos, o munícipe que retornar de uma viagem ao exterior e apresentar sintomas respiratórios como febre, tosse, coriza, falta de ar, ou tiver contato próximo de caso confirmado ou suspeito deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou os Pronto Atendimentos do município.