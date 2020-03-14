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Medida de prevenção

Coronavírus: Cariacica decreta situação de emergência

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), há dois casos confirmados da doença no Espírito Santo, ambos em Vila Velha

Publicado em 14 de Março de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 13:23
Pronto-Atendimento de Cariacica que está preparado para receber suspeitos de coronavírus Crédito: Fernando Madeira
Com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Cariacica decretou situação de emergência em saúde pública. A medida foi publicada no Diário Oficial nessa sexta-feira (13). O decreto nº 054/2020 permite medidas administrativas em resposta ao Covid-19, classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), há dois casos confirmados da doença no Espírito Santo, ambos em Vila Velha. Até a noite dessa sexta-feira (13), 39 casos estavam sob investigação e 48 já foram descartados. Além de alertar sobre as formas de prevenção, como lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool, o prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), orientou que é preciso evitar locais aglomerados, porém não há necessidade de alterar a rotina de trabalho e estudos.
Reunimos todo o secretariado e a equipe de Vigilância Epidemiológica para definirmos quais ações são necessárias neste momento. A cidade não registrou nenhum caso positivo, mas o decreto é uma medida necessária para prepararmos o município, dando agilidade de resposta quando necessário, afirmou.

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Com a situação de emergência, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus. Além disso, algumas medidas poderão ser adotadas de forma compulsória como:
  • exames médicos;
  • testes laboratoriais;
  • coleta de amostras clínicas;
  • vacinação e outras medidas profiláticas;
  • tratamentos médicos específicos 
  • Estudo ou investigação epidemiológica.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) afirmou que está preparada para seguir o plano de enfrentamento ao coronavírus de acordo com um protocolo do Ministério da Saúde e o Plano Estadual de Contingência para a doença. Como outras infecções respiratórias, o contágio do covid-19 ocorre por meio das gotículas que são eliminadas ao tossir, espirrar, falar ou mesmo pelo contato das mãos ao tocar superfícies contaminadas. Isso ocorre quando as mãos são levadas ao rosto, nariz e boca.
De acordo com a prefeitura, todas as 28 Unidades Básicas de Saúde (UBs) de Cariacica estão preparadas para lidar com casos da doença, além dos Pronto Atendimento (PA) de Nova Rosa da Penha, Bela Vista e o PA do Trevo de Alto Lage.
Mãos sendo lavadas. Maneira de prevenir o coronavírus Crédito: Vitor Jubini
Sendo assim, conforme os critérios de definição de casos suspeitos, o munícipe que retornar de uma viagem ao exterior e apresentar sintomas respiratórios como febre, tosse, coriza, falta de ar, ou tiver contato próximo de caso confirmado ou suspeito deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou os Pronto Atendimentos do município.
Na Unidade Básica de Saúde, o paciente passará por uma análise clínica. Sendo necessário, será encaminhado para o Pronto-Atendimento, onde poderá realizar exames, descartada a suspeita ou continuar em analise para confirmação ou não da doença, explica a gerente de Vigilância e Saúde Ana Cristina Duarte.

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