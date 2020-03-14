Coronavírus no ES: presídios vão ter salas de isolamento

Penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva

Alessandro Ferreira de Souza, durante a coletiva de imprensa do governo do Estado que detalhou o plano de ação para o enfrentamento à doença. Os presídios do Espírito Santo também vão passar a cumprir uma série de ações para evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades. As medidas vão passar a ser aplicadas a partir desta segunda-feira (16), conforme informou o subsecretário de Justiça,, durante a coletiva de imprensa do governo do Estado que detalhou o plano de ação para o enfrentamento à doença.

Segundo ele, hoje não há casos suspeitos dentro do sistema no Estado, mas a partir do dia 16 haverá uma atuação para um controle rigoroso nas condições de saúde dos visitantes, servidores e da massa carcerária. Qualquer detento que apresente sintomas, deverá ficar em isolamento.

"Como nós combatemos essa ameaça dentro de um ambiente confinado, fica bastante simples as ações de isolamento. Podemos fazer o isolamento de uma simples pessoa, até, em situação mais drástica, de toda uma unidade prisional. Toda nossas unidades prisionais têm equipes de saúde, e temos total capacidade da atenção básica para atender essas pessoas, ou também para isolá-los. A partir do momento que a complexidade evolui, nós faremos uso da rede de saúde do Estado para atender a pessoa", explicou.

Em relação aos novos presos que irão ingressar no sistema a partir de agora, o subsecretário esclareceu que será feita uma nova análise durante a triagem médica pela qual eles já passam, para saber se tem algum problema de saúde preexistente.

"No caso dessa pandemia, também vai ser verificado se a pessoa demonstra algum sintoma. Se ela demonstrar, ou se esteve com alguém que tinha sintoma, a entrada da pessoa no presídio vai ser diferente, ela vai permanecer em uma área de isolamento na unidade, até que seja feito o exame. Se confirmar algum caso, e ele teve contato com outros presos, vão isolar a cela onde a pessoa estava e as celas vizinhas", detalhou.

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